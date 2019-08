Altra conferma tra le Citizens: c’è la maglia numero 27 per Fabrizia Verzulli

Un altro anno a Falconara per Fabrizia Verzulli. La giovane pivot, maglia numero 27 e 21 candeline spente lo scorso giugno, ha trovato l’accordo con la società di via dello Stadio anche per la prossima stagione. Primissima esperienza quella di Falconara, lo scorso anno. Tanto da ammettere che “la stagione passata è stata la mia prima esperienza fuori casa”. Per Verzulli si è trattato di un esordio assoluto in Serie A.

“Ringrazio il Città di Falconara – aggiunge - che non mi ha fatto mancare niente sotto ogni punto di vista. Sono riuscita ad apprendere tanto sia dal nostro allenatore che dalle compagne”. Una scommessa vinta con la prima rete messa a segno in carriera in Serie A e tanto impegno anche a servizio dell’Under 19. Prima di Falconara, per lei, il doppio salto dalla C alla A con la maglia dell’AZ Gold. “Questo secondo anno spero di aiutare la società ad arrivare a raggiungere gli obbiettivi prefissati e allo stesso tempo crescere dal punto di vista calcistico” conclude.