Trasferta da incubo per l'Anconitana, a Fabriano dorici mai in partita: decide Cavaliere

Dopo il pareggio casalingo contro il Grottammare, l'Anconitana di mister Ciampelli esce sconfitta dallo stadio Aghetoni contro il Fabriano Cerreto. Un match pessimo quello dei biancorossi, confusionari e mai in partita che hanno lasciato il passo ad un ottimo Fabriano. I problemi visti settimana scorsa con il Grottammare si sono riproposti anche oggi. In campo si è vista una squadra spenta e senza idee che, ad eccezione di 10 minuti nella ripresa, non è mai riuscita a cambiare il ritmo e mettere in difficoltà la retroguardia dei padroni di casa. A decidere il match il calcio di rigore di Cavaliere, causato da un netto fallo di Micucci su Montagnoli. Una vera e propria reazione da parte dell'Anconitana non c'è stata e solo Ambrosini nel finale è andato vicinissimo al pareggio. Nell'occasione strepitosa la parata di Santini che di piede ha respinto la conclusione a botta sicura dell'attaccante biancorosso. Poi dopo 4 minuti di recupero è arrivato il triplice fischio finale da parte del direttore di gara. L'Anconitana perde la sua prima partita stagionale e rimane a quota 7 punti in classifica. Prossimo match domenica 13 ottobre allo stadio Del Conero contro il Porto D'Ascoli.