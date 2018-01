Pallavolo, Eurosped Numana Blu Conero: il tour de force inizia in Toscana

Dall’impegno interno con San Michele Firenze, alla trasferta di Figline Valdarno all’ultima di andata in casa contro Monte San Giusto, l’Eurosped NumanaBlu Conero Planet si confronta nel mese di gennaio con alcune delle migliori squadre del girone.

«Sicuramente abbiamo un gennaio nel quale affrontiamo squadre molto diverse da noi per ambizioni, esperienza ed abitudine a giocare certe partite – ha detto coach Raffaella Cerusico- Contro San Michele Firenze squadra giunta alla 7’ vittoria consecutiva, la squadra ha ceduto al tie-break dopo aver giocato una parte centrale di incontro esaltante. “Siamo partite contratte, poi ci siamo sciolte e giocato due set di altissimo livello in tutti i fondamentali mettendo in difficoltà un avversario che non scopriamo noi per qualità e capacità – ha aggiunto. Poi ci siamo un po’ fermate calando di rendimento e soprattutto di attenzione. Contro squadre esperte ed ambiziose appena allenti un minimo la pressione a partire dal servizio, poi tutto si fa più difficile” – ha specificato Cerusico.

Domenica a Figline Valdarno capolista, per la Conero c’è il tipico match nel quale non si ha nulla da perdere. «Parliamo di una realtà che da anni disputa il campionato di serie B, con tanti anni di B1. Si tratta della capolista del girone quindi un avversario che ci creerà indubbiamente delle difficoltà. Noi dovremo essere brave a sopportare i momenti critici uscendone di squadra e provando ad imporre il nostro ritmo anche se ovviamente non sarà facile”. I 20 punti ottenuti finora in classifica sono un bottino eccellente che tuttavia non mette al riparo dai pericoli perché la classifica è molto corta e per il quart’ultimo posto, occupato dal Rinascita a quota 13, c’è una grande lotta nella quale siamo coinvolti anche noi. Con tanto equilibrio è importante fare punti in ogni match e di certo ci proveremo anche a Figline» ha concluso l’allenatrice dorica che conta di avere a disposizione anche Alessandrini ma non Salvucci ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla caviglia patito prima di Natale.