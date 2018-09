Europei scherma integrata, Bebe Vio non delude

Non ha deluso le aspettative dei tanti fan che l'hanno seguita in questi giorni Jesi. La campionessa paralimpica Bebe Vio si è aggiudicata il primo posto nel fioretto ai Giochi Europei della scherma integrata che si sono conclusi oggi pomeriggio al PalaTriccoli. Con un punteggio in finale di 15 a 9 contro l'italiana Loredana Trigilia, la campionessa ha messo il suo segno su questa prima edizione degli European Games of Integrated Fencing.

Alle 21.30 in piazza Federico II la cerimonia conclusiva dell'evento che ha richiamato cento atleti da tutta Europa per il primo torneo che ha visto competere alla pari schermidori con e senza disabilità. Durante la cerimonia saranno consegnate le medaglie ai migliori classificati nelle categorie fioretto, spada e sciabola, maschile e femminile e fioretto under 18.