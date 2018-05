Al via l’Europe Game Road Bowling: la gara di bocce lungo le vie delle aree terremotate

E’ la vicinanza ai terremotati l’intento dell’Europe Game Road Bowling il campionato di boccetta su strada che questo fine settimana si disputa nelle Marche. Lo hanno espresso chiaramente gli atleti di oltre trenta squadre appena atterrati all’aeroporto di Falconara dai rispettivi luoghi di provenienza. Il progetto infatti oltre alla gara vera e propria prevede una serie di visite generali sui luoghi del sisma: sabato 19 maggio la delegazione di atleti, circa 300, tecnici, accompagnatori e pubblico, visiterà il territorio insieme alle autorità locali a partire da Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Visso, Muccia, poi alle 12 la cerimonia di apertura dei giochi a Pieve Torina. L’evento culmina domenica 20 maggio dalle 8,30 con la disputa della gara a Serravalle di Chienti. Così, oltre mille persone, tra atleti, delegazioni, familiari, spettatori italiani ed europei, nel nome dello sport, conosceranno la realtà ferita dal terremoto e la sua capacità di ripresa, l’accoglienza e le peculiarità di una regione ricca d’arte e cultura, assisteranno allo spettacolo degli alfieri e musici della Cavalcata dell’Assunta di Fermo e potranno degustare l’enogastronomia locale.

«Un segnale di incoraggiamento – ha detto nel dare il benvenuto ai presenti l’assessore Angelo Sciapichetti - per la ripresa e la rinascita dei nostri bellissimi territori feriti dal sisma nel nome dello sport e dei valori che rappresenta: questi giovani atleti sono il miglior esempio di solidarietà e vicinanza, perché lo sport oltre che agonismo e competizione, è soprattutto condivisione e gioco di squadra. In bocca al lupo per la competizione, vi auguro di tornare con una cartolina bella e positiva della nostra regione». L’Europe Game Road Bowling tra squadre rappresentative l’eccellenza agonistica di Germania, Olanda, Irlanda e Italia è un campionato di boccetta su strada, sport tradizionale molto noto nelle Marche diffuso anche in Europa. Le sue origini risalgono al 300 a.C. come testimoniano i reperti conservati nel museo della Boccia alla Lunga di Ootmarsum in Olanda. E’ un‘attività psicofisica da svolgere all’aria aperta che favorisce benessere e salute consigliata a tutte le età, in particolare per i giovani.

In ogni squadra gareggiano fino a dieci atleti. Otto lanci consecutivi della boccetta decreteranno la vincitrice della gara con un percorso complessivo previsto di almeno km.2,5. La strada provinciale 50 Fonte delle Mattinate – Taverne dal km.0+00 (incrocio con strada provinciale Val di Chienti) al km.3+391 (incrocio con strada provinciale 96 Pieve Torina – Colfiorito . fraz. Taverne) destinata alle prove e sede della gara del 20 maggio 2018. L’Irlanda è la favorita, ma la Germania sa essere protagonista, mentre l’Olanda vuole essere la terza che vince, però l’Italia sa sorprendere. Sarà lo stesso agonismo offerto al pubblico di Pesaro con il Campionato Europeo di Boccetta su Strada svolto per la prima volta in Italia il 20 maggio 2012 e che si svolge ogni quattro anni alternativamente tra le nazioni Germania, Olanda, Irlanda e Italia aderenti all’IBA. Il prossimo in Germania nel 2020. L’ultimo è stato in Olanda nel 2016 ove la squadra italiana è stata protagonista. Tutto il progetto è stato ideato e realizzato dall’ABIS (Associazione Boccia alla Lunga Italiana Sportiva), con l’adesione dell’IBA (International Bowlplaying Association), FIG e ST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) in collaborazione con Regione Marche, Coldiretti, Comitato Serravalle di Chienti e dei Comuni del circondario. In occasione del 150° dalla morte di Gioachino Rossini la gara è stata dedicata al musicista più amato in Italia e nel mondo, la sua immagine sarà impressa nelle medaglie da collezione riservate a tutti gli atleti partecipanti e nelle opere in ceramica donate alle squadre vincitrici.