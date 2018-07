Turchi continua a stupire: nuovo record regionale nel dorso

Nuovo record per Emanuel Turchi, il 22enne nuotatore della Vela Nuoto Ancona, che nel weekend al Settecolli di Roma ha fermato il cronometro nella gara dei 200 dorso a 1.59.33. Ben 12 centesimi di secondo in meno rispetto al record regionale per la categoria che lo stesso Turchi aveva raggiunto la scorsa primavera ai Campionati Italiani Assoluti. Gara che Turchi ha chiuso al quinto posto dopo aver lottato per il podio per lunghi tratti della gara. Non male se si considera che il Settecolli, alla sua 55esima edizione, è un meeting internazionale al quale prendono parte i migliori nuotatori europei con l'anconetano che si è ritrovato vicino di corsia di atleti tedeschi, olandesi, inglesi, brasiliani e sudafricani.

Per molte squadre europee questo era l’ultimo test prima degli europei di Glasgow del prossimo Agosto. Turchi, nonostante non possa allenarsi come un professionista per motivi di studio (a Medicina qua ad Ancona), si è fatto valere anche nei 50 e nei 100. In quest'ultima disciplina ha conquistato una Finale B. Merito anche del suo allenatore Sandro Paolinelli che ha modulato il programma di allenamenti in base alla vita da studente. Ieri a fine giornata sono arrivati su Facebook anche i complimenti da parte dell'amica e collega dorsista Valentina Lucconi: