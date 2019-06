Nuoto, Emanuel Turchi: un anconetano alle Universiadi di Napoli

Ci sarà anche un anconetano, Emanuel Turchi, nuotatore della Vela Ancona, che vestirà l'azzurro alle prossime Universiadi, in programma a Napoli dal 3 al 14 luglio. Il nuotatore ventitreenne, che abita a Osimo Stazione, ha conquistato la nazionale maggiore per questo evento internazionale grazie soprattutto alle medaglie conquistate in campo nazionale con la Vela Ancona nel corso della stagione, prima l'argento agli Italiani Assoluti invernali nei 200 dorso, e quindi il bronzo, in vasca lunga agli Italiani Assoluti primaverili, sempre sulla stessa distanza, quei 200 dorso che anni fa gli sono valsi il bronzo all'Eurojunior in Olanda nel 2014.

Emanuel Turchi, nuotatore e studente di medicina la cui immagine campeggia sugli autobus cittadini, visto che è un testimonial dell'Avis comunale di Ancona, sarà dunque l'alfiere di Ancona in azzurro a Napoli: il raduno con la nazionale è previsto domenica al centro federale di Ostia, Turchi è stato selezionato da Cesare Butini, che però non sarà a Napoli perché impegnato in vista dei Mondiali. Gli atleti saranno guidato dal tecnico federale Stefano Franceschi. Questa sarà la trentesima edizione delle Universiadi, manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo. Per Turchi non è la prima volta in azzurro: oltre all'Eurojunior del 2014, infatti, ha partecipato alla Coppa Latina in Colombia nel 2016.