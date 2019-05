Edoardo Bontempi, campioncino in erba della Giovane Ancona

È sangue da campione quello che scorre nelle vene di Edoardo Bontempi. La stagione 2018/2019 della Giovane Ancona Calcio Allievi A.S.D. ha consacrato un campionato esaltante per il diciassettenne anconetano Edoardo Bontempi. Il suo dribbling secco e la sua innata abilità nell’uno contro uno non sfuggono all’attenzione degli osservatori delle primavere di squadre professionistiche che hanno già acceso su di lui i riflettori. La passione del giovane calciatore, che già dall’età di 5 aveva dimostrato grande confidenza con il gol, si rispecchia nel gioco tecnico: ottimo controllo del pallone, velocità e rapidità di esecuzione, grande versatilità ed eccellente visione del gioco sono solo alcune delle doti dell’attaccante numero 9 che hanno permesso alla squadra dorica di attestarsi al primo posto in campionato con ben due giornate di anticipo e undici punti di distanza dalla seconda.

La presenza del giovane attaccante, infatti, si è rivelata fatale per gli avversari ai quali ha inflitto ben tredici goal da gennaio a fine campionato. Ora Edoardo si affaccia alle fasi nazionali e sarà un’ulteriore occasione per un giovane ragazzo che vuole confermare sul campo il suo grande talento.

