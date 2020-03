“Eccoci Mondo!”: Dal Circolo Scacchi Recanati e Osimo, novità e tante iniziative coinvolgenti.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

In questo periodo di permanenza forzata a casa, il Circolo Scacchi Recanati e Osimo mantiene viva la voglia di gruppo e l’attività sportiva dei propri associati e di quanti lo seguono, con diverse iniziative. Tra le varie iniziative che vi diremo, c’è una straordinaria novità: il circolo è ufficialmente in rete ed è stato ufficialmente aperto il sito internet www.circoloscacchirecanati.it Nelle pagine del sito, che è già navigabile, ci potrete conoscere meglio nella nostra struttura direttiva, nella nostra storia e nella nostra mission. Potrete entrare in contatto con noi per conoscerci meglio, chiedere informazioni, iscriversi, leggere delle nostre attività svolte e che saranno svolte. Potrete partecipare alle nostre iniziative gratuite, che in questo periodo stiamo proponendo, previa registrazione gratuita (se richiesta) e consultare i link utili a tutti gli scacchisti, leggere e partecipare al nostro forum. Tra le varie iniziative che il Circolo sta proponendo, segnaliamo in particolare “Io sto a casa - Tornei online per tutti”. Iniziativa, questa, in accordo con il decreto “Io resto a casa” del Governo, con la quale il Circolo Scacchi propone tornei gratuiti online aperti a tutti, in modalità Rapid, suddivisi in tre categorie: Cuccioli di Leone: riservato ai giovani scacchisti fino agli 11 anni compiuti; Giovani Leoni: riservato ai giovani scacchisti dai 12 anni fino ai 18 anni compiuti; Martedì da Leoni: per tutti gli altri giocatori con età superiore ai 18 anni. I Tornei giornalieri, permetteranno di assegnare un punteggio per ogni partecipante di ogni categoria e definire una graduatoria finale dalla quale saranno presi i nomi dei primi tre classificati di ogni categoria per la formazione dell’ “Albo d’Oro” del Circolo che verrà pubblicato nella home page del sito. Chi vuole partecipare a questi tornei può accedere con il seguente link diretto https://www.circoloscacchirecanati.it/tornei/. Oltre questa bellissima novità, il Circolo ha lanciato un flash mob a tema scacchistico senza termine, che sta raccogliendo molte adesioni: chiunque può mandare al circolo una foto con un tema scacchistico libero. Ne sono già arrivate diverse e ne publichiamo in queste pagine alcune. Le iniziative delle partite online ormai iniziate dal Circolo da fine febbraio, sono state raccolte anche da altri circoli in tutta Italia. In particolare segnaliamo il coinvolgimento, in questa iniziativa, del Circolo Scacchi di Pescara che ha contattato il nostro Circolo proponendo un torneo di squadre online tra circoli di tutta Italia. Il primo di vari tornei di squadra previsti, si concretizzerà il 18 febbraio alle ore 21. Ben 20 circoli italiani, da Nord a Sud hanno dato la loro adesione, con 8 scacchisti selezionati per ogni Circolo: quasi un Campionato Italiano di Scacchi che, a causa della situazione di Covid19, è stato annullato in tutta Italia! Insomma, noi del Circolo Scacchi Recanati, non riusciamo a stare fermi, siamo instanzabili! Vi aspettiamo tutti, ma proprio tutti, quando riapriremo le porte delle nostre sedi di gioco: Il giovedì dalle 20:45 (adulti e bambini accompagnati da un adulto) in Viale Aldo Moro 12, nei locali del centro ricreativo Culturale Fonti San Lorenzo. Il sabato dalle 17 alle 19 (bambini e adulti) a Castelnuovo di Recanati in Via Risorgimento, nei locali del Circolo Ricreativo Culturale Beniamino Gigli, sopra la parrucchiera Elisa Lorenzetti; a Osimo in Via Molino Mensa, nei locali del Centro Aquilone, nella casetta di legno difronte al Ristorante Ada, vicino al campetto di calcio; Seguiteci nelle nostre pagine social ed ora anche sul nostro sito www.circoloscacchirecanati.it