Eccellenza, Anconitana - Vigor Senigallia 2-2: segui la DIRETTA del match

85' Occasione Anconitana: palo di Liccardi

76' Cambio Vigor: Fuori d'Errico per Guerra

67' Micucci ferma un contropiede pericoloso di D'Errico

65' Cambio Anconitana: fuori Fiore, Marino tenta la carta Liccardi

65' Magnanelli spaventa Tavoni su servizio di Ambrosini, il diagonale sfiora il palo

60 ' Cambio Anconitana: Basualdo rileva Visciano

60' doppio cambio Vigor: esce Piergallini per Cinotti; Siena rileva Sassaroli

57 Missile d Fiore, bella respinta di Tavoni

56' Ammonizione per Sassaroli che trattiene Ambrosini

55' Ribaltamenti di fronte, partita apertissima

48' PAREGGIO ANCONITANA! Magnanelli riporta subito in parità il match

47 RADDOPPIO VIGOR: Piergallini riceve da D'Errico e, davanti alla porta, non sbaglia per il raddoppio

46' Parte forte l'Anconitana a inizio ripresa, calcio d'angolo di Trombetta, Lazzari allontana

INTERVALLO

45' Anconitana in avanti per cercare il vantaggio

45' Un minuto di recupero

38' Cameruccio rileva Giambuzzi, che esce dal campo dolorante

36' PAREGGIO VIGOR: D'Errico, servito di esterno da Lazzari, beffa Battistini

34' Lancio lungo di Morganti, Battistini anticipa Piergallini

30' Vigor pericolosa con Sassaroli, Battistini blocca

29 ' Azione Vigor in area, Micucci controlla di petto il colpo di testa debole di Lazzari

24' Mansour sfrutta l'errore di Magi Galluzzi, palla che sfiora il palo

23' Rotondo di testa devia la punizione di Lazzari, Battistini si fa trovare pronto

22' Ambrosini riceve da Fiore in mezzo all'area, è fuorigioco!

20' Trombetta da oltre 30 metri impegna Tavoni, palla in corner

18' Angolo dell'Anconitana, la palla attraversa l'area ma non c'è nessuno per spingerla in rete

17' Errore di Vitali, Giambuzzi vicino alla doppietta, palla fuori

15 'GOL ANCONITANA! Giambuzzi in diagonale al volo, palla alla destra di Tavoni

8' Cross di Giambuzzi da destra, Tavoni rischia la papera ma Morganti allontana il pericolo

7' Bella uscita di Tavoni che allontana il pericolo sul corner

6 ' Cross di Ambrosini da sinistra, Vitali salva in calcio d'angolo

4' Azione personale di Piergallini sulla corsia sinistra, pericolo sventato dalla difesa dell'Anconitana

Anconitana in completo bianco, tribuna gremita al Del Conero

Partiti

Formazioni ufficiali

ANCONITANA: Battistini, Pierdomenico, Bartolini, Visciano, Micucci, Trombetta, Fiore, Magnanelli, Giambuzzi, Mansour, Ambrosini. A disp: Montuoso, Baciu, Mercurio, De Fabritiis, Cameruccio, Marzioni, Liccardi, De Sagastizabal, Basualdo. All: Marino

VIGOR SENIGALLIA: Tavoni, Savelli, Rotondo, Magi Galluzzi, Morganti, Vitali, Nacciarriti, Sassaroli, Piergallini, D'Errico, Lazzari. A disp: Roberto, Marzano, Orlietti, Giobellina, Guerra, Siena, Cinotti, Tomba, Guadagni. All. Clementi.