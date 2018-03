Arriva Eastervolley: 350 partite di pallavolo in 3 giorni

Alcune novità e tante conferme caratterizzano la 24’ edizione di Easter Volley, torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile organizzato dalla Bftm Volley Summer Camerano. Giovedì alle 9.30 scatta il torneo con le prime partite nelle 4 categorie under 13-14-16-18. Al via 116 squadre che si daranno battaglia in 26 impianti di 13 comuni di due province, Ancona e Macerata. Tra le novità, la prima partecipazione di una squadra ucraina che si affianca alle formazioni di Serbia, Usa, Islanda, Croazia a rendere il torneo sempre più multilingue. Le squadre alloggeranno al Natural Village di Porto Potenza ed al NumanaBlu di Marcelli di Numana. Confermato anche il binomio con il main sponsor Uniqa e con l’Ordine degli Avvocati di Ancona. Sostengono il torneo memorial Flavio Brasili, associato all’Ambalt, anche la concessionaria Volkswagen Martarelli ed il SiConTe di Polverigi.

Turno preliminare nella giornata di giovedì e venerdì mattina. Poi dal pomeriggio gli scontri diretti per determinare la classifica a squadre ed i tre premi individuali per ciascuna categoria. La Conero Planet Ancona partecipa in tutte le categorie ed in under 18 schiera diverse atlete impegnate in serie B2. Nella categoria regina ci molte squadre tradizionalmente competitive come la Pall. Collemarino, Volleyrò Casal de’Pazzi, Tor Sapienza, Lardini Filottrano e la novità della Pall. Pozzuoli. L’Esino Volley che l’anno scorso vinse il titolo under 16, è fresca del titolo provinciale conquistato domenica a Moie e cercherà il bis in un torneo con ben 40 squadre. A contenderle il titolo anche le campionesse provinciali di Macerata dell’Helvia Recina. In gara anche le abruzzesi di Arabona allenate dal mitico Yoel Despaigne, la nazionale islandese di coach Daniele Capriotti, le ucraine dell’Olimpia Ivano Frankivsk, le serbe di Srbrjianka e le croate di Pola. Le finali delle due categorie maggiori si giocheranno sabato 31 al Palarossini Prometeo Estra dalle ore 14.15 e faranno da preludio alla cerimonia finale di premiazione con tutte le squadre presenti, autorità e sponsor. In under 14, una delle favorite è la squadra croata di Zagabria che dovrà vedersela con Collemarino, Conegliano, San Lazzaro ed Osimo. In under 13 “trofeo Marco Vive”, occhio alla Nova Volley Loreto, Ata Trento, Usb Bormio, Zagarolo e Pagliare. Tutti i risultati in tempo reale saranno reperibili sul sito www.eastervolley.it e sulla pagina Facebook del torneo.