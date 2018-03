Riparte la carovana di Easter Volley, dal 29 al 31 marzo oltre 300 partite

Giovedì 29 marzo scatterà la 24’ edizione di Easter Volley, torneo internazionale di pallavolo femminile che si gioca nei comuni della Riviera del Conero per tre giorni, con la conclusione sabato 31. “Dopo il successo delle ultime edizioni – ha detto l’organizzatore Claudio Principi ringraziando le amministrazioni comunali per l’accoglienza e la disponibilità a concedere l’uso degli impianti – quest’anno siamo ripartiti con lo stesso entusiasmo forti di numeri molto importanti.”. Il torneo è dedicato alla memoria di Flavio Brasili. Saranno 116 le squadre al via in 4 categorie, under 13 che sarà anche “Trofeo Marco Vive”, under14-16-18. Le oltre 300 partite si giocheranno in 26 impianti di 13 comuni di due province, Ancona e Macerata. Le squadre provengono da 6 paesi: Italia, Serbia, Usa, Islanda, Croazia, Ucraina. Confermato quindi il binomio sport-turismo considerando che oltre 1500 persone tra atleti, tecnici, accompagnatori e familiari saranno presenti per la disputa del torneo.

Le squadre alloggeranno al Natural Village di Porto Potenza ed al NumanaBlu di Marcelli di Numana. Le finali dei tornei under 16 ed under 18 si disputeranno al Palarossini Prometeo-Estra e saranno trasmesse in diretta streaming sul sito www.eastervolley.it grazie alla collaborazione di Netoip. Al termine scatterà la cerimonia di premiazione alla quale saranno presenti tutte le squadre partecipanti. Confermato il sodalizio con l’Ambalt, La sua iniziativa di raccolta fondi ha sempre trovato la solidarietà convinta dei partecipanti. “Quest’anno abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni prima del previsto – ha aggiunto Principi – perché non possiamo accogliere più di 116 squadre. Dispiace dover respingere alcune richieste di iscrizione ma questo conferma che Easter Volley è sempre giovane ed è un punto di riferimento per il movimento del volley femminile”. Confermato anche il binomio con il main sponsor Uniqa e con l’Ordine degli Avvocati di Ancona. Sostengono il torneo anche la concessionaria Volkswagen Martarelli ed il SiConTe di Polverigi. Nella passata edizione ci fu il dominio marchigiano con Team80 Gabicce che vinse il titolo under 13, Pall. Collemarino l’under 14, Esino Volley l’under 16 e la Conero Planet l’under 18.