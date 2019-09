dolphins, usciti i calendari delle giovanili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Seppur privi di date precise ed orari di gioco la Fidaf in settimana ha reso noto il calendario dell’under 19 e dell’under 16. Cominciamo dai più grandi, vale a dire i ragazzi della U19. I GLS Dolphins Ancona debutteranno nella seconda settimana, iniziando il campionato nel week end del 5 ottobre, vale a dire in quella del 12 ottobre, ospiti dei Vipers Modena al debutto nel campionato primavera. Dopo una settimana di sosta nel fine settimana del 27 ottobre ragazzi di coach Andrea Polenta saranno ospiti dei Ravens Imola. Poi, dopo un’altra settimana di non gioco, il trittico delle partite casalinghe. Tutte di fila. Nel week end del 9 novembre, per il debutto al Mandela, i Dolphins ospiteranno le Aquile Ferrara. La settimana successiva il ritorno del primo match contro i Vipers Modena. Nel fine settimana del 24 novembre di scena alla Montagnola vi saranno invece i Ravens Imola. Le regular season si concluderà la settimana successiva a Ferrara, quando i dorici saranno ospiti delle Aquile. E la under 16? Anch’essa debutterà nel week end del 13 ottobre a Reggio Emilia, ospiti degli Hogs. Nel fine settimana del 19 invece i Dolphins ospiteranno i campioni d’Italia dei Guelfi Firenze. Nel week end del 26 ottobre tutti a Massa per la sfida contro i White Tiger. Nel fine settimana del 9 novembre i giovani allenati da coach Pippi Moscatelli ospiteranno le Aquile Ferrara. Mentre il 22 o 23 novembre ospiti al Mandela saranno i giovani Hogs. Chiusura il 30 novembre o il 1 dicembre a Ferrara, ospiti delle Aquile. Ricordiamo che accederanno ai playoff le migliori due di ogni girone in entrambi i campionati. Non appena verranno rese noti giorni e gli orari precisi di gioco ve lo comunicheremo. (FOTO CLAUDIO BUGATTI) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)