Dolphins Under19, ecco il calendario completo ed il prezzo dei biglietti

Domenica scorsa ha preso il via il campionato nazionale Under 19 di football americano. Un torneo che non passa mai inosservato e sempre al centro dell’attenzione nel football italiano, dato che si gioca in un periodo dell’anno in cui la prima squadra è ferma. Eppure per i GLS Dolphins Ancona e le altre squadre della sua division il kickoff è previsto soltanto per questa domenica. Già due settimane fa eravamo riusciti ad anticiparvi il calendario casalingo dei giovani delfini. Ebbene oggi possiamo finalmente comunicare l’intero calendario, comprensivo di trasferte e scontri tra le avversarie dei dorici, con tanto di orari di gioco. Tutto ciò ricordando che: 1) Tutte le partite casalinghe dei dolphins si svolgeranno al campo della palla ovale Nelson Mandela il sabato alle 21; 2) L’ingresso sarà libero per tutti 3) Il campionato primavera si gioca a 9 anziché ad 11 uomini. Sabato 13 ottobre Warriors Bologna – Hogs Reggio Emilia (h19) Domenica 14 ottobre Red Jackets Sarzana – Dolphins Ancona (h14.30) Sabato 20 ottobre Dolphins Ancona – Hogs Reggio Emilia (h21) Sabato 27 ottobre Dolphins Ancona – Warriors Bologna (h21) Domenica 28 ottobre Hogs Reggio Emilia – Red Jackets Sarzana (h14.30) Domenica 11 novembre Hogs Reggio Emilia – Dolphins Ancona (h14.30) Red Jackets Sarzana – Warriors Bologna (h14.30) Sabato 17 novembre Warriors Bologna – Red Jackets Sarzana (h19) Sabato 24 novembre Dolphins Ancona –Red Jackets Sarzana (h21) Domenica 25 novembre Hogs Reggio Emilia – Warriors Bologna (h14.30). Sabato 1 dicembre Warriors Bologna – Dolphins Ancona (h19) Domenica 2 dicembre Red Jackets Sarzana – Hogs Reggio Emilia (h14.30). Il campionato under 19 vede per la stagione 2018 diciassette squadre iscritte suddivise in quattro division, una da cinque e le restanti tre da quattro, proprio come capitato ai Dolphins Ancona, le cui avversarie, non lo aveste bene afferrato tramite il calendario sopra pubblicato, saranno Warriors Bologna, Hogs Reggio Emilia e Red Jackets Sarzana. Terminata la stagione regolare avranno inizio i playoff a cui si qualificheranno le prime due di ogni girone.

