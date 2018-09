Football, Dolphins under19: esordio a Sarzana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Comincia a prendere forma il campionato dei GLS Dolphins Ancona under 19. Se infatti gli allenamenti sono ripresi da agosto, nei giorni scorsi la Fidaf ha finalmente deliberato division e date del campionato. I ragazzi di coach Andrea Polenta sono stati inseriti in un gruppo di quattro squadre che raccoglie anche i Warriors Bologna, gli Hogs Reggio Emilia ed i Red Jackets Sarzana. Debutto stagionale alla seconda giornata, week end del 13-14 ottobre, proprio in quel di Sarzana. Prima in casa sabato 20 ottobre alle ore 21 contro gli Hogs. La settimana successiva, sempre di sabato alle 21 al campo della Montagnola i giovani delfini dovranno vedersela contro Bologna. Poi una sosta fino al week end del 10-11 novembre quando i dorici saranno impegnati a Reggio Emilia. Sabato 24 novembre ultima partita di regular season tra le mura amiche, sempre alle 21 contro i Red Jackets. Stagione regolare che per i Dolphins si concluderà nel week end del 1-2 dicembre contro i Warriors. Diciassette in totale le squadre iscritte al campionato e Play off che, salvo sorprese, vedranno qualificarsi le migliori tre di ogni girone, con le prime di ogni division ammesse di diritto ai quarti di finale. (foto GERMANO CAPPONI)

Ufficio Stampa Dolphins Ancona