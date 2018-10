Dolphins, tre innesti per la primavera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Due vengono dalla Puglia, uno dall’Abruzzo. Sono questi i primi tre innesti che i GLS Dolphins Ancona hanno il piacere di annunciare per la propria rappresentativa under 19. Partiamo quindi da Salvatore Diviccaro. Salvatore proviene da Barletta e gioca a football da 3 anni come middle linebacker. Oltre ad essersi formato nei Mad Bulls Barletta, con cui ha giocato i campionati di seconda divisione, Diviccaro vanta, nelle giovanili, l’esperienza coi Krakens Puglia Team maturata nel 2017. E’ poi il turno di Andrea Allegretti, 18 anni di Trani, che gioca a football da quando ne aveva 12. Dopo aver fatto tutta la trafila nei Mad Bulls Barletta, Allegretti ha giocato due anni fa con la under 19 dei Warriors Bologna e lo scorso anno nella rappresentativa regionale dei Krakens Puglia Team. In prima squadra invece Allegretti ha sempre giocato coi Mad Bulls. Il forte running back non è uno che passa inosservato visto che fa già parte della nazionale under 19. Ultimo, ma solo nell’elenco, Danilo Piccirilli di Fossa Cesia, provincia di Chieti. Per lui la storia è un attimino più facile dato che si è trasferito ad Ancona per studiare informatica all’università di ingegneria. Danilo ha 19 anni e proviene dai Goblins Lanciano, dove ha giocato sempre in terza divisione. Il suo ruolo è safety anche se vanta qualche esperienza come quarterback. Tanta, ovvio ma non scontata, la passione che spinge questi ragazzi a sobbarcarsi centinaia e centinaia di chilometri alla settimana per allenarsi con i Dolphins, ovviamente a gratis. Una voglia di emergere rafforzata dal fatto che nessuno dei tre avrà il posto garantito ma tutti e tre avranno la chance di giocarsi un posto da titolare a scapito di qualche vice campione d’Italia, come è giusto che sia nello sport. Un attestato di stima ed amore per il football reciproci ed esperienze che andranno ad rricchire tutte le parti in causa. Il direttore sportivo Marco Olivieri sta inoltre lavorando alla chiusura di ulteriori prestiti che, se andranno in porto come si spera, verranno annunciati al momento opportuno con tanto di nomi.

