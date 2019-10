Dolphins, primavera sempre più forti con l'arrivo dei prestiti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

A pochi giorni dal debutto della under 19 i GLS Dolphins Ancona sono lieti di annunciare i primi quattro ragazzi giunti in prestito per rafforzare il roster. Si tratta di atleti tutti provenienti dai Grifoni Perugia, squadra di Cif9 con cui è stato instaurato un rapporto privilegiato sin dalla scorsa stagione. Pertanto, prendendo come punto di riferimento la foto, dalla nostra sinistra verso la nostra destra abbiamo: Emanuele Vitali, 16 anni. Gioca a football da due anni come defensive end e vanta alcune presenza in Cif 9 ovviamente con i Grifoni; Federico Buccioli. Si tratta di un gradito ritorno in quanto Buccioli ha fatto parte dei Dolphins under 19 giunti a disputare lo Youth Bowl nello scorso campionato. Oltre all’esperienza con la primavera Dolphins, Buccioli tre anni fa ha giocato in terza divisione con gli umbri prima di prendersi un anno sabbatico e tornare al football giocato con il prestito alla franchigia dorica prima e in Cif 9 con Perugia poi. I suoi ruoli sono ricevitore e cornerback.

Vanta anche qualche esperienza come quarterback; Troviamo poi Diego Rossini. Proviene da Perugia ed ha diciassette anni. Anche lui è un gradito ritorno avendo giocato in linea con la nostra under 19 lo scorso anno prima e con i Grifoni Perugia in Cif 9 poi. Prima aveva svolto un anno di allenamenti con i Grifoni con cui non era mai potuto scendere in campo in terza divisione per limiti minimi di età, limitandosi a disputare qualche drive in amichevole. Rossini gioca in linea e vanta varie convocazioni agli stage della nazionale under 19. Senza dubbio è il più esperto dei quattro; Ultimo della fila Francesco Gattobigio, 19 anni. Gattobigio gioca a football da tre anni e vanta esperienze in Cif 9, logicamente coi grifoni. Il suo ruolo naturale è running back ma in precedenza ha giocato anche nella defensive line. Con la speranza che la collaborazione tra Grifoni e Delfini sia proficua come quella dello scorso anno, la dirigenza Dolphins ringrazia sentitamente quella perugina.

Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona) GLS Dolphins Ancona