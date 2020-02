Dolphins, presentazione del calendario e campagna abbonamenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Debutto l’8 marzo in casa contro i Warriors Bologna. Chiusura della regular season il 24 maggio sempre in casa contro i Giants Bolzano. Chicca importante: il 31 maggio amichevole contro il prestigioso college americano di Washington & Jefferson. I GLS Dolphins Ancona sono lieti di potervi finalmente presentare il proprio calendario di gare per la stagione 2020 e la relativa campagna abbonamenti. Di seguito il calendario ricordando a tutti che le gare casalinghe sono previste al Nelson Mandela della Montagnola alle ore 16. Domenica 8 marzo ore 16: GLS Dolphins Ancona Vs Warriors Bologna Sabato 14 marzo ore 15: Guelfi Firenze Vs GLS Dolphins Ancona Domenica 22 marzo ore 16: GLS Dolphins Ancona Vs Ducks Lazio Sabato 4 aprile ore 19,30: Panthers Parma Vs GLS Dolphins Ancona Domenica 19 aprile ore 16: GLS Dolphins Ancona Vs Rhinos Milano Domenica 3 maggio ore 15: Giaguari Torino Vs GLS Dolphins Ancona Sabato 16 maggio ore 18: Seamen Milano Vs GLS Dolphins Ancona Domenica 24 maggio ore 16: GLS Dolphins Ancona Vs Giants Bolzano Domenica 31 maggio ore 16: GLS Dolphins Ancona Vs Washington & Jefferson DI SEGUITO LA CAMPAGNA PREZZI E ABBONAMENTI PER LA STAGIONE 2020 Prezzo biglietto intero: 10 € - Under 18: 5 € - Under 15: ingresso omaggio. Abbonamento ordinario: 35 € - Abbonamento Under 18: 15 € - Under 15: ingresso omaggio. Abbonamento e singole partite sono acquistabili anche online su www.vivaticket.it NB 1: Quanto sopra indicato è valido per tutte le partite di regular season e per l’amichevole contro Washington & Jefferson. NB 2: Eventuali gare di playoff avranno gli stessi costi. Gli abbonamenti non saranno validi ma saranno comunque previste agevolazioni sul costo del biglietto che verranno comunicate a tempo debito. NB 3: Per ogni sconto o agevolazione sarà obbligatorio presentare un documento di identità Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona) GLS Dolphins Ancona