Dolphins, presentati i quadri tecnici delle giovanili

Ad una settimana dalla prima gara di campionato sia per la rappresentativa under 19 che per quella under 16, i GLS Dolphins Ancona sono lieti di annunciare gli staff tecnici definitivi che già dal 26 agosto stanno allenando i ragazzi e fino a dicembre guideranno gli stessi nei rispettivi campionati di categoria. Partiamo dalla under 19 che vede, nonostante una prima conferma, le uscite di Loris Aquinati e di Gigio Rosati. Entrambi lasciano per scelta propria volendo dedicare più tempo al lavoro e alla famiglia. Era già concordata dalla fine della stagione scorsa invece la dipartita di Michele Mazzarini, causa motivi professionali. Al loro posto delle gradite novità. Partiamo comunque dalla “testa”. L’head coach è per il terzo anno di fila Andrea Polenta. Sempre Polenta, vista la defezione di Aquinati, sarà anche l’offensive coordinator. Simone Domenichetti è confermato anche quest’anno come defensive coordinator. Entrano invece nello staff Stefano Serafini come assistente d’attacco e Kristian Giardinieri come assistente della difesa. Per gli special team una curiosa novità: trattasi di Luca Brunetti, ex allenatore dell’under 19 delle Aquile Ferrara ed ex allenatore in Cif 9 dei Titans. Brunetti, originario di Ferrara trasferitosi di recente per lavoro nella nostra zona, è subito entrato nella famiglia Dolphins. E sempre come “forestiero” i Dolphins Ancona accolgono tra le proprie fila Antonio Allegretti, proveniente dai Mad Bulls Barletta. Toccherà a lui allenare offensive e defensive line. Come allenatore di kicker e punter confermatissimo Michele Morichi. E in under 16? Come già detto l’head coach sarà Pierluigi “Pippi” Moscatelli. A coadiuvarlo Roberto Imparato come offensive coordinator ed Enrico “Ginko” Marasca come defensive coordinator. Mattia Gallina sarà inoltre assistente in difesa così come Emanuele Gianfelici in attacco. A tutti loro auguriamo un grosso in bocca al lupo Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona) GLS Dolphins Ancona

