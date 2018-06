I Dolphins sono ai playoff

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

I GLS Dolphins Ancona raggiungono i play off dopo un anno di assenza e centrano l’obiettivo stagionale. Tra due settimane i ragazzi del Presidente Leonardo Lombardi dovranno vedersela a Roma contro i Ducks Lazio. Giornata e orari da definire in settimana. Ininfluente è dunque stata la partita persa a Bolzano contro i Giants per 29-12 dato che le sconfitte di Rhinos Milano il sabato e Lions Bergamo la domenica hanno qualificato automaticamente i Dolphins alla post season. La cronaca della partita? Pronti via e i Dolphins vanno in touchdown al primo snap dell’incontro. Josh Dean spara una palla che arriva nelle mani di Tommaso Mosca il quale elude la guardia di due marcatori e corre in end zone per un’azione complessiva di circa 75 yards. 0-6 quindi a causa del palo colpito da Cristiano Brancaccio nel tentativo di extra point. La partita è quanto mai combattuta ed equilibrata da questo momento in poi e sino alla fine del primo tempo. E come aveva saggiamente preannunciato il coach dei Dolphins Roberto Rotelli le difese l’hanno fatta da padrona concedendo poco o nulla agli attacchi rivali. Ciò tuttavia non ha impedito ai Giants di chiudere la prima parte della gara sul 14-6 grazie ai due passaggi in touchdown di Ron Brown: il primo su Mark Simone, il secondo su Mario Bonacci. Entrambe le conversioni sono poi state messe a segno da Giuseppe Della Vecchia. E il secondo tempo? E’ stata tutta un’altra partita dato che i risultati che arrivavano da Bergamo hanno permesso ad entrambe le squadre di giocare più sciolte e con le posizioni playoff ormai certe e garantite. E così in particolare i Dolphins si sono distinti più per un paio di intercetti di Simone Ragnetti e di Fellonte Misher che correndo il ritorno ha totalizzato circa 70 yard che altro. Ad ogni modo Josh Dean (intercettato due volte nel corso della partita) ha comunque trovato in end zone Alessio Orlandini, piacevolmente rientrato in squadra tra lo stupore di tutti dopo una lunga assenza. Bolzano invece è ri-andata in touchdown con Mario Bonacci su passaggio di Brown e ancora con lo stesso Brown dopo una corsa di poche yard a cui ha fatto seguito il calcio dell’implacabile Della Vecchia. Tutto ciò prima che un pasticcione finale di attacco prima e special team poi di Ancona permettessero ai bolzanini di realizzare anche una safety per il 29-12 finale. Poco male comunque. Quello che contava oggi è avere un’altra partita a disposizione e questo è avvenuto. I ragazzi e lo staff tutto meritano solo applausi per quanto fatto nella regular season. Ed ora, a wild card raggiunta, il sogno si chiama semifinale. Risultati delle partite disputate nel week end: Sabato: Rhinos Milano – Panthers Parma 27-37 Giaguari Torino – Guelfi Firenze 35-31 Domenica Lions Bergamo – Ducks Lazio 21-41 Giants Bolzano – GLS Dolphins Ancona 29-12 Seamen Milano – Uta Pesaro 50-0 Classifica: 1) Seamen Milano 10-0 (già vincitori della regular season e qualificati per i playoff) 2) Panthers Parma 8-2 (seconda grazie alla differenza punti negli scontri diretti e qualificati per i playoff) 3) Giants Bolzano 8-2 (terzi grazie alla differenza punti negli scontri diretti e già qualificati per i playoff) 4) Ducks Lazio 5-5 5) Dolphins Ancona 4-6 (quinta grazie alla classifica avulsa e qualificata per i playoff) 6) Guelfi Firenze 4-6 (sesta grazie alla classifica avulsa e qualificata per i playoff) 7) Rhinos Milano 4-6 (settima grazie alla classifica avulsa e fuorid ai playoff) 8) Lions Bergamo 3-7 (fuori dai playoff) 9) Uta Pesaro 2-8 (fuori dai playoff) 10) Giaguari Torino 2-8 (già retrocessi per gli scontri diretti con Pesaro fuori dai playoff) Wild Card Match del Week end del 15-16 giugno (giornata e orari da decidere) Giants Bolzano-Guelfi Firenze Ducks Lazio-GLS Dolphins Ancona La vincente del primo incontro andrà a Parma contro I Panthers la settimana successiva. La vincente del secondo incontro andrà a Milano contro i Seamen sempre la settimana successiva. FOTO CLAUDIO BUGATTI FOTO GERMANO CAPPONI Ufficio Stampa Dolphins Ancona

