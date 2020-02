Dolphins, linebacker di qualità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ultima fermata. Con la lista dei linebacker si conclude oggi la presentazione del roster dei GLS Dolphins Ancona per la stagione 2020. Al solito nomi e commenti a voce dell’head coach Roberto Rotelli. Analisi finale dell’assistant coach Simone Domenichetti. Rahmi El Mechri: “Giovane talento. Ha disputato un ottimo campionato europeo U19 dove ha primeggiato nel suo ruolo”. Kristian Giardinieri: “Impegnato anche come coach nell’under 21, giovane ma nonostante l'età ha dimostrato già lo scorso anno di avere la dinamicità giusta per ricoprire il ruolo. Al rientro da un intervento chirurgico, è sempre in campo”. Brian Lorenzi: “Viene da un anno e quattro mesi di stop causa infortuni vari e relativi tempi di recupero. Rientra piano piano per fare bene ed essere un buon supporto al reparto”. Lorenzo Pignataro: “Il lavoro ne ha limitato l'utilizzo in campo ma non la voglia. Tra i più piccoli nel suo ruolo ma tra i più esplosivi. Spina nel fianco per chiunque”. Henry Poggi: “Ragazzo serio ed impegnato, proveniente da un college importante come Michigan e da una famiglia che vive e respira football da sempre. Nel suo curriculum ha più di una squadra NFL con la quale ha disputato le ultime due preseason, Raiders e Patriots. Pronto ad aiutare i compagni anche in attacco, dove già ha ricoperto il ruolo di RB e TE”. E coach Domenichetti, assistant coach dei linebacker, cosa pensa dei suoi ragazzi? «Sono molto soddisfatto del mio reparto. Abbiamo gente in gran parte piccola. Ma, come si dice da queste parti, tutti sono “tignosi” e tanto esplosivi. Veloci nell’esecuzione». Il punto di forza? «Henry Poggi da una grandissima mano come middle linebacker. Sfrutteremo il suo peso e la sua potenza. Pignataro è un leader in campo e fuori. Impossibile rinunciare a lui». Degli altri? «Rahmi El Mechri cresce alla stragrande. E molto bene stan facendo tutti gli altri. Nominandone uno farei torto ad un altro. Davvero. Sono certo che tutti i linebacker non deluderanno le aspettative». Nei prossimi giorni maxi intervista a coach Rik Parker. (Nella foto Simone Domenichetti) (FOTO CLAUDIO BUGATTI) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona) GLS Dolphins Ancona