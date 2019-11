dolphins, le under 16 e 19 chiudono la stagione regolare a ferrara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Doppia trasferta contemporanea per le giovanili dei GLS Dolphins Ancona. L’Under 16 e l’under 19 chiuderanno infatti le rispettive regular season domenica a Ferrara. Entrambe sono certe dei playoff ma non per questo intenzionate a giungere in Emilia per fare una scampagnata domenicale. Tanta è infatti la voglia di vincere per accaparrarsi le migliori posizioni possibili nelle rispettive griglie di post season. Tutto ciò in una giornata storica per le Aquile che proprio il 1 dicembre festeggeranno il quarantesimo anniversario della loro fondazione. I Dolphins avran dunque l’onore di partecipare alla festa prevista tra le due partite e sin da ora si congratulano con i Duchi per il traguardo raggiunto. Ma torniamo allo sport e andiamo con ordine. Alle ore 11 l’under 16 di Coach Pippi Moscatelli già certa del secondo posto scenderà in campo per vincere e poter avere la certezza di giocare il wild card match in casa. Un obiettivo strategico importante quello di evitare una trasferta e contare sul famoso dodicesimo uomo in campo che nel caso dell’under 16 si trasforma in ottavo. Ferrara dal canto suo farà di tutto per chiudere la stagione in bellezza e dunque l’avversario non andrà per alcun motivo trascurato. Anzi. Il successivo avversario dei Dolphins u16 lo si conoscerà solo a tardo pomeriggio. Alle ore 14 invece andrà in scena l’under 19 di coach Andrea Polenta. Raggiunti i playoff per il quinto anno consecutivo, resta solo da stabilire se i vice campioni d’Italia di categoria andranno alla post season da primi del girone o da secondi. Il risultato dell’andata condanna i Dolphins a vincere di 22 punti per poter primeggiare nel girone D. Ad ogni modo, dando per scontati i risultati dell’ultimo turno del girone C, se i Dolphins vinceranno il proprio raggruppamento affronteranno i Duck Lazio in casa. Se giungeranno secondi toccherà andare al Guelfi Sport Center per sfidare Firenze. Si ricorda infine che Fidaf Tv trasmetterà in streaming entrambe le partite su youtube.

(FOTO GERMANO CAPPONI) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona) GLS Dolphins Ancona

Gallery