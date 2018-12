dolphins, l'u19 raggiunge la semifinale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ed è semifinale. L’under 19 dei GLS Dolphins Ancona entra tra le migliori quattro d’Italia anche in questa stagione e lo fa trionfando in una partita perfetta. Al Mandela sabato sera i ragazzi di coach Andrea Polenta hanno sconfitto per 42-0 gli Hogs Reggio Emilia. Un risultato che parlerebbe da se non fosse che gli Hogs hanno comunque dato tutto da inizio a fine partita e male non hanno fatto. Semplicemente la macchina messa in piedi da Polenta ed il suo staff ha girato al meglio. Perfetta la difesa intera e la linea d’attacco. Ottime le corse dei running back e le intuizioni dei quarterback. Basti pensare che per l’intero primo tempo gli hogs non sono riusciti ad entrare nella red zone dorica e nel secondo tempo ci sono riusciti solo tre volte, una delle quali a mercy rules già attivata. Punteggio alla mano il mattatore della serata è stato Cristiano Brancaccio. Il running back e kicker dei giovani delfini che tra corse lunghe, corte e calci extra tra i pali ha messo a segno quattro touchdown e quattro kick, per un totale di 28 punti realizzati. Due i touchdown, sempre su corsa, di Andrea Allegretti. Infine, a fine partita, gloria anche per Karim Giardinieri che ha ricevuto in touchdown da Tommaso Bugatti una giocata extra da due punti. Unica nota negativa della serata l’uscita dal campo per infortunio del quarterback Raffaele Bugatti nel secondo quarto. Per lui problemi alla gamba sinistra. Verrà valutato nelle prossime ore. Ad inizio partita è stato inoltre osservato un minuto di silenzio per la mamma e le giovani vittime della strage de “La Lanterna Azzurra di Corinaldo” e per Roberto Cecchi, presidente dei Giaguari Torino anche lui prematuramente scomparso nei giorni scorsi. L’under 19 dei GLS Dolphins Ancona attende ora di sapere chi sarà la sua prossima avversaria. Questa uscirà dalla vincente della sfida tra Panthers Parma e Ducks Lazio in programma domenica pomeriggio. (FOTO DI ARCHIVIO CLAUDIO BUGATTI) Ufficio Stampa Dolphins Ancona

