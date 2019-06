Dolphins, due delfini al raduno pre europeo primavera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Nei giorni scorsi l’head coach della nazionale under 19 Luca Lorandi ha diramato la lista dei partecipanti al raduno pre europeo under 19 di football americano. Campionato che per il 2019 è stato assegnato all’Italia e si giocherà a Bologna. Per i GLS Dolphins Ancona sono stati convocati Gianluca Sesta, defensive line e Rahmi El Mechri, linebacker. Con loro chiamati anche Andrea Allegretti, Running Back dei Mad Bulls Barletta e Diego Rossini, offensive line dei Grifoni Perugia. Entrambi hanno giocato l’ultimo campionato italiano under 19 in prestito ai dorici. Presente come assistant coach della offensive line anche l’head coach dei GLS Dolphins Ancona Roberto Rotelli. Il raduno si svolgerà l’1 e il 2 giugno a Valsamoggia di Bazzano, provincia di Bologna. Nello stesso luogo verrà ospitata la nazionale che dal 21 luglio giocherà l’europeo di categoria. Ben 72 i convocati. Tra questi verranno scelti gli azzurrini che debutteranno contro la Danimarca e che, in caso di vittoria, affronteranno la vincente di Svezia-Norvegia in semifinale. Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)