Dolphins, decisi giorni ed orari di gara delle giovanili

Grazie alla collaborazione delle squadre avversarie i GLS Dolphins Ancona sono lieti di presentarvi i calendari ufficiali delle rappresentative under 19 e under 16 con tanto di giorni di gara e relativi orari. Partiamo dunque dal calendario dei più grandi, vale a dire la under 19: Domenica 13 ottobre, ore 14 Viper Modena – Dolphins Ancona Domenica 27 ottobre, ore 14 Ravens Imola – Dolphins Ancona Sabato 9 novembre, ore 20 Dolphins Ancona – Aquile Ferrara, ore 20 Sabato 16 novembre, ore 20 Dolphins Ancona – Vipers Modena Sabato 23 novembre, ore 16 Dolphins Ancona – Ravens Imola Domenica 1 dicembre, ore 14 Aquile Ferrara – Dolphins Ancona Ed ecco il calendario completo della under 16 Domenica 13 ottobre, ore 14 Hogs Reggio Emilia – Dolphins Ancona Sabato 19 ottobre, ore 19 Dolphins Ancona – Guelfi Firenze Sabato 26 ottobre, ore 16 (NB, orario di inizio soggetto a modifiche) White Tigers Massa – Dolphins Ancona Sabato 9 novembre, ore 16 Dolphins Ancona – Aquile Ferrara Sabato 23 novembre, ore 20,30 Dolphins Ancona – Hogs Reggio Emilia Domenica 1 dicembre, ore 11 Aquile Ferrara – Dolphins Ancona Grande sforzo organizzativo dunque per i Dolphins che in ben due occasioni avranno due trasferte spaiate tra under 19 e 16. Un po’ più facile quella del primo dicembre dato che entrambe le rappresentative giocheranno a Ferrara. Sabato 19 ottobre debutto assoluto della under 16. Prevista una grande festa per l’occasione. Contro, nemmeno a farlo apposta, i campioni in carica della categoria: i Guelfi Firenze. Sabato 9 e sabato 23 novembre doppio impegno casalingo, con due partite in un giorno. Appuntamento Imperdibile per ogni appassionato di football della zona. Si ricorda nell’occasione che l’ingresso al “Nelson Mandela” per seguire e tifare le rappresentative giovanili è completamente gratuito. (FOTO CLAUDIO BUGATTI) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)