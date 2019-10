dolphins, debutto nazionale per la under 16

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Avverrà domani, domenica 12 ottobre, alle ore 14 al Centro Sportivo Valli di Reggio Emilia il debutto ufficiale della Under 16 dei GLS Dolphins Ancona. Dopo un anno di costruzione e progettazione finalmente la prima partita di campionato. Contro, quegli Hogs, ovviamente di Reggio Emilia, che partono tra le favorite del girone nonché del campionato stesso. I Dolphins si presentano all’appuntamento con tanta gioia, emozione e voglia di far bene accumulando esperienza su esperienza. I soli ad aver già giocato in un campionato nazionale sono il quarterback Lorenzo Cilla e Samuele Brunetti. Per tutti gli altri del roster sarà il debutto assoluto. Gli Hogs han già esordito in campionato sconfiggendo la scorsa settimana i White Tigers Massa in casa per 46-36. La vigilia della partita è ben descritta dalle parole dell’head coach Pippi Moscatelli: «Ci sono tante emozioni e c’è tensione anche per noi dello staff, figuriamoci per questi ragazzi. E proprio per questo dovremmo far sparire per tempo tutte queste emozioni, o trasmetteremo eccessiva pressione a chi scenderà in campo. Occorrerà stare il più possibile tranquilli. Rilassati ma concentrati». L’avversario è di primissimo piano «Gli Hogs sono tra le più forti under 16 d’Italia. Hanno un programma avviato da anni e non sono alle prime armi come noi. Ma ciò non deve suonare come una resa anticipata o una giustificazione a chissà cosa. Scenderemo in campo, faremo la nostra partita. Sarà importante che i ragazzi mettano in pratica ciò che io ed il resto dello staff gli abbiamo insegnato. Vincere è molto, molto importante, ma lo è di più uscire sempre a testa alta consci di aver dato tutto. In questo caso vinci sempre. Anche perché perdere una battaglia non significa aver perso la guerra». A causa della concomitanza di orario con la partita della under 19 tra Vipers Modena e Dolphins il match della under 16 non potrà essere trasmesso in streaming. Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona) GLS Dolphins Ancona