dolphins, da quest'anno biglietti anche online

I GLS Dolphins Ancona sono lieti di annunciare la campagna abbonamenti 2019. Diverse le offerte proposte per venire incontro a quante più persone possibili, soprattutto quelle giovani. Di seguito i costi dell’abbonamento alla stagione regolare: Abbonamento: 30 euro Abbonamento under18: 15 euro Under 16: entrano gratis. Detto che le partite casalinghe nel 2019 saranno quattro, pubblichiamo di seguito il costo dei biglietti singoli: Biglietto intero: 10 euro. Biglietto under 18: 5 euro Biglietto Under 16: entrano gratis. In caso di arrivo ai playoff: Biglietto intero: 10 euro Biglietto intero per abbonati alla regular season (occorre presentare il tesserino in biglietteria): 5 euro Biglietto under 18: 5 euro Biglietto under 16: entrano gratis Ma non è tutto. La grande novità del 2019 è che sarà possibile acquistare online l’abbonamento intero o la singola partita di volta in volta, seguendo i link rintracciabili a questo indirizzo: NB: Si ricorda a tutti che in tal caso i prezzi saranno maggiorati dei diritti di prevendita per cause non dipendenti dalla nostra volontà: abbonamento: https://www.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=tabellaPrezzi&pcode=7049713&tcode=vt0002991 elenco singole partite: https://www.vivaticket.it/ita/location/stadio-della-palla-ovale-nelson-mandela/18679 Si ricorda a tutti che per poter usufruire delle agevolazioni relative agli under 18 e agli under 16 sarà necessario presentare un regolare documento di identità. E infine il calendario definitivo, ricordando a tutti che le partite in casa si disputeranno allo Stadio Nelson Mandela, noto anche come Campo della Palla Ovale, sito in via della Montagnola. In grassetto le partite casalinghe: Sabato 9 marzo, h20: GLS Dolphins Ancona-Panthers Parma Domenica 17 marzo, h16,30: Ducks Lazio- GLS Dolphins Ancona Sabato 23 marzo, h20: GLS Dolphins Ancona-Seamen Milano Sabato 13aprile, h21: Warriors Bologna- GLS Dolphins Ancona Domenica 28 aprile, h14,30: Lions Bergamo-GLS Dolphins Ancona Domenica 5 maggio, h15: Giants Bolzano-GLS Dolphins Ancona Sabato 11 maggio, h20: GLS Dolphins Ancona-Guelfi Firenze Sabato 25 maggio, h20: GLS Dolphins Ancona-Giaguari Torino (FOTO CLAUDIO BUGATTI) Antonio Bomba (Responsabile comunicazione GLS Dolphins Ancona)