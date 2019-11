Dolphins Ancona in guardia, arrivano le vipere di Modena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Pronti a ripartire. La under 19 dei GLS Dolphins Ancona ospiterà, sabato 16 novembre i Vipers Modena per la prima giornata di ritorno della regular season. All’andata l’incontro non ebbe di fatto storia essendosi concluso con il punteggio di 6-39 per i dorici. Ma tanto è cambiato da quel 13 ottobre. Anzitutto i Dolphins vengono dalla sconfitta interna contro le Aquile Ferrara che ha portato il proprio record stagionale sul 2-1. Le vipere invece sono 0-3 ma lo score non descrive la progressione e le crescenti qualità mostrate di volta in volta dai modenesi. Questi infatti sono migliorati ad ogni partita e sotto ogni aspetto.

La settimana scorsa ad Imola han sì perso per 52-44, ma dopo aver giocato uno splendido match deciso solo all’over time. Insomma l’andata non farà testo e così la pensa anche coach Andrea Polenta: «Troveremo una squadra completamente differente rispetto alla prima partita. Sono una squadra in continuo crescendo dato che giocando si impara e contro i Ravens han fatto davvero bene. Han più esperienza, sono più affiatati. Più sicuri di loro stessi e dunque con maggior autostima. Hanno un gioco molto variegato fatto di lanci e corse. Non possiamo sottovalutarli o che». Come è trascorsa la settimana? «La sconfitta ha portato ancora più consapevolezza nei ragazzi che occorre lavorare sempre di più e sempre meglio. Non si arriva mai. C’è sempre qualcosa in più da fare e da imparare. Insomma è stata una sconfitta molto costruttiva visto l’impegno messo in allenamento. Nessuno è demoralizzato o che. Sono tutti determinati». Sono stati allenamenti intensi «Sì. Han messo il doppio della voglia che mettono di solito, che già non è poca, in attacco come in difesa. Per non trascurare gli special team». Sul fronte infortunati? «Qualcuno ne recuperiamo ma qualcuno in più ne perdiamo. Tuttavia siamo pronti alla sfida consci che sarà una battaglia alla pari». Si ricorda che l’ingresso al campo della palla ovale Nelson Mandela della Montagnola è completamente gratuito. Ad intrattenere i presenti, come sempre la musica di “DJ W” Walter Burattini. Sempre per il girone D, alle 14,30 si affronteranno Ravens Imola e Aquile Ferrara. Per chiunque fosse impossibilitato a giungere al Mandela, il match sarà trasmesso in streaming su youtube da Fidaf Tv al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=gu_QYplvCZE (FOTO INNA BEREZANSKAYA) (IMMAGINI DEL MATCH DI ANDATA) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona) GLS Dolphins Ancona

