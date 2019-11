Dolphins, l'Under 19 ad una vittoria dai playoff

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ultima partita casalinga di regular season per la under 19 dei GLS Dolphins Ancona che sabato 23 novembre alle ore 16 ospiterà i Ravens Imola. Match da dentro o fuori visto che in caso di vittoria al Nelson Mandela i Dolphins sarebbero automaticamente qualificati ai playoff, mentre in caso di sconfitta al termine della fase a gironi andrebbero analizzati record e i relativi tie breaker con quelli di Imola. Le due squadre si sono già affrontate il 27 ottobre. Allora Ancona riuscì a prevalere dopo una partita lunga e difficile, rimasta incerta più o meno sino alla fine. Sarà così anche al campo della palla ovale della Montagnola? Ne abbiamo discusso come sempre con l’head coach dei vice campioni d’Italia Andrea Polenta. Coach che partita sarà? Come quella dell’andata? «All’andata sì. Non fu per niente facile. In particolare chiudemmo in svantaggio il primo tempo. Sbagliammo tanto. Molto imprecisi, molti errori. Ciò, nonostante nessuno dei miei ragazzi fosse mancato per impegno o sacrificio. Poi nel secondo tempo tutto cambiò. Non mi fidavo di Imola e dei famosi pronostici in base ai quali avremmo dovuto vincere agevolmente. Ed infatti gli emiliani giocarono una buona partita. Ovviamente abbiamo cercato di studiarli molto bene ed abbiamo agito anzitutto per cercare di contenerli meglio e, poi, per non commettere quegli errori che all’andata ci stavano per costare la vittoria». Come è andata la settimana? «Ritengo sia andata bene. Abbiamo svolto dei buoni allenamenti. Recupereremo qualche infortunato e male non ci farà». Può spiegarci che squadra sono i Ravens? «Sono una buona squadra in costante crescita. Hanno un roster molto lungo e questo nell’arco di un’intera partita è un vantaggio non da poco dato che possono contare sempre su forze fresche. Godono inoltre di ottime individualità che ben si san muovere dentro gli schemi dettati loro dal coaching staff». La partita è decisiva per i playoff «Certo. Lo sappiamo. Ma dobbiamo restare sereni ed affrontarla come abbiamo sempre fatto, senza ansia o pressioni eccessive. Tantomeno facendo calcoli a partita in corso». Per chi non potrò giungere al Mandela, la partita sarà trasmessa in streaming su youtube dal canale di Fidaf TV al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=sJP9l8gkohQ La sera invece, alle ore 20,30, è previsto l’incontro tra le rappresentative under 16 dei Dolphins e degli Hogs Reggio Emilia. La partita sarà trasmessa al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=GIvfyCXy-XQ Al campo, prima dopo e durante gli incontri, l’inconfondibile musica mixata dal “DJ W” Walter Burattini. Si ricorda a tutti che per entrambe le partite l’ingresso è gratuito. (FOTO CLAUDIO BUGATTI) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona) GLS Dolphins Ancona

Gallery