Dolphins, la defensive line sarà giovane ma preparata

Seconda tappa del nostro viaggio attraverso il roster 2020 dei GLS Dolphins Ancona. Oggi è il turno della defensive line. Come sempre la presentazione di ogni giocatore è dell’head coach Roberto Rotelli mentre le considerazioni finali sono dell’assistant coach del reparto. Paolo Domenicone: “Già al terzo anno in prima squadra dopo un anno di giovanile. Proveniente da Pescara”. Lorenzo Evangelisti: “Proveniente da Ancona, ottima fisicità e velocità, diventa temibile per le linee avversarie”. Mattia Ferretti: “Proveniente da Torino, già al secondo anno con noi”. Michele Luciani: “Diversi anni per lui sempre in difesa, temibile al centro della linea”. Hammed Osho: “Al terzo anno ad Ancona proveniente da Pesaro. Il fisico e la velocità sono le sue armi migliori”. Gianluca Sesta: “Al suo terzo anno in prima squadra e proveniente dalla giovanile, ottima esperienza per lui le selezioni con la nazionale U19”. Michele Moretti: “Proveniente dal vivaio Dolphins, ottimo elemento, desideroso di effettuare questa esperienza”. E l’assistant coach della defensive line Pippi Moscatelli cosa ne pensa degli atleti facenti parte del suo reparto? «Più o meno siamo gli stessi dell’anno scorso e ciò è un bene visto che male non avevamo fatto nel complesso. Abbiamo perso due uomini per motivi di lavoro. Inoltre Sesta, per motivi di opportunità, sarà più impegnato nella linea di attacco che di difesa. Idem il grande Gigio Rosati. Ma chi c’è è valido e pronto a far bene». I giovani crescono bene? «Hanno tutti un anno di esperienza e di affiatamento in più. Si cresce assieme e bene. Probabile che se servirà avremo pure Stefano Chiappini e Andrea Gambelli già impegnati in OL. Dall’under 16 ho con me Michele Moretti che con tanta grinta ed entusiasmo si sta inserendo mano a mano in prima squadra». Conclusioni Pippi? «Siamo pochi e corti, ma molto giovani e già con un decente bagaglio di esperienza. Lavorando nella maniera giusta tutti assieme ed affiatati sono certo che faremo del nostro meglio in campo». (Nella foto inviata Coach Pierluigi “Pippi” Moscatelli) (FOTO GERMANO CAPPONI) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona) GLS Dolphins Ancona