Football americano, per i Dolphins trasferta amara a Parma

I GLS Dolphins Ancona perdono a Parma per 32-7 e vedono peggiorare la propria posizione in classifica. Tuttavia per il raggiungimento dei play off, visti i risultati giunti dagli altri campi, le speranze restano quanto mai accese. Si sapeva che contro i Panthers sarebbe stata una sfida proibitiva sulla carta e così è stato sul campo. Gli emiliani, ancora imbattuti in campionato, passano subito in vantaggio grazie ad un Touchdown di Simone Alinovi a cui ha fatto poco dopo seguito un field goal di Francesco Diaferia. Nel secondo quarto due corse del fuoriclasse italiano Alessandro Malpeli Avalli hanno ufficiosamente chiuso la partita sul 23-0. Da qui è partita una mini reazione degli anconetani che sono andati in touchdown con Fiorenzo Ruggio su passaggio di Josh Dean. Il successivo extra point di Cristiano Brancaccio ha chiuso il primo tempo sul risultato di 23-7. Il secondo tempo è stato decisamente più equilibrato ed i ragazzi di Coach Roberto Rotelli hanno dimostrato di saper tenere molto meglio il campo rispetto a quanto visto nella prima frazione di gara. Ciò nonostante Francesco Diaferia (suoi tra l’altro tutti gli extra point messi a segno dai Panthers) ha realizzato un altro field goal e Giorgio Polidoro è andato in touchdown dopo un trick play che ha ingannato la difesa delfina: Corsa di Malpeli Avalli che passa all’improvviso a Kris Durham che a sua volta serve Polidoro. Il terzo quarto si chiude così 33-7 che sarà anche lo score finale visto che nell’ultimo quarto di gioco nessuna delle due squadre ha messo a segno punti. A causa della vittoria dei Rhinos Milano contro i Ducks Lazio i Dolphins perdono un altro posto in classifica ritrovandosi ora ottavi. Tuttavia, la vittoria degli Uta Pesaro a Bergamo contro i Lions, giunta a sorpresa e contro ogni pronostico, permette ancora agli anconetani di tenere accese le speranze di accesso ai Play Off. La prossima settimana i Dolphins avranno un turno di riposo, la cosiddetta bye week, ma gli occhi di tutti, alla luce di quanto scritto nel paragrafo precedente, saranno sullo scontro diretto tra Lions Bergamo e Rhinos Milano. La prossima partita dei Dolphins sarà invece sabato 6 maggio al Nelson Mandela contro i Ducks Lazio. FOTO CLAUDIO BUGATTI (FOTO DI REPERTORIO) Ufficio Stampa Dolphins Ancona

