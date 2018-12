Dolphins, la stagione 2019 al via il 9-10 Marzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Pochi minuti fa la Fidaf ha reso nota la prima bozza di calendario del campionato di prima divisione di football americano per il 2019. Il campionato vedrà 9 squadre al via per un totale di otto giornate di regular season. Le prime sei ai playoff con le prime due classificate già qualificate per le semifinali. Esordio il week end del 9-10 marzo contro i Panthers Parma in casa. Conclusione della regular season sempre in casa contro i Giaguari torino. In attesa che le società stabiliscano date e giorni effettivi di gioco, questi sono i week end e gli avversari che i Dolphins dovranno affrontare nelò dettaglio Week end 9-10 marzo: Dolphins Ancona-Panthers Parma Week end 16-17 marzo: Ducks Lazio-Dolphins Ancona Week end 23-24 marzo: Dolphins Ancona-Seamen Milano Week end 30-31 marzo: sosta per la nazionale Week end 6-7 aprile: bye week per i Dolphins Ancona Week end 13-14 aprile: Warriors Bologna-Dolphins Ancona Week end 20-21 aprile: sosta pasquale Week end 27-28 aprile: Lions Bergamo-Dolphins Ancona Week end 4-5 maggio: Giants Bolzano-Dolphins Ancona Week end 11-12 maggio: Dolphins Ancona-Guelfi Firenze Week end 18-19 maggio: bye week Week end 25-26 maggio: Dolphins Ancona-Giaguari Torino (FOTO CLAUDIO BUGATTI) Ufficio Stampa Dolphins Ancona