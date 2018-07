I dockers si presentano, inizia ufficialmente la stagione dei Portuali Calcio

E’ iniziata venerdì 20 luglio alle 19.00, nella tradizionale Casa del Portuale, la stagione sportiva 2018-2019 dei Portuali Calcio Ancona. I dockers, dopo la salvezza diretta ottenuta lo scorso anno da neopromossa in Prima Categoria, hanno posato la cosiddetta prima pietra svelando programmi e protagonisti dell’annata che verrà:

«Sono orgoglioso di essere il Presidente di questa squadra – sono state le prime parole di Davide Pucci che ha fatto così gli onori di casa – Il calcio non è solo buisness, c’è tanto altro dietro. Il mio obiettivo è quello di creare un qualcosa di concreto per cui chi si avvicina alla nostra realtà possa vedere il lavoro di tante persone mosse dalla sola passione. Vogliamo crescere sempre di più e i progetti per il futuro sono tanti e ambiziosi». E’ stata poi la volta di Luca Cesaroni, Vicepresidente e volto simbolo dei dockers: «Siamo soddisfatti ed entusiasti per quanto fatto ma allo stesso tempo consapevoli del fatto che il cammino sarà in salita. Ringrazio chi è andato via e saluto i nuovi ai quali noi, come società, dovremmo essere bravi a trasmettere l’attaccamento a questa maglia». Una programmazione ambiziosa e lungimirante, come confermato dalle sue stesse parole: «L’obiettivo è quello di migliorarsi anno dopo anno cercando di alzare l’asticella sempre di più. Quest’anno proveremo ad arrivare nei primi cinque posti, centrando la quota playoff».

Il roster, come annunciato anche nei giorni scorsi, è stato allestito attraverso un mix tra giocatori esperti e giovani già preparati ad un campionato importante. Sono arrivati Emanuel De Martino, Luca Angiolani, Federico e Mattia Orciani, Luca Domenichelli, Nicola Busilacchi, Francesco Rocchini, Sowemimo Cocker, Massetti Roberto, Tommaso Lombardi, Domenico Petitti e Michele Lombardi. A completare la rosa i riconfermati Santarelli, Borgognoni, Cesaroni, Pizzichini, Ulisse, Rinaldi, Occhiodoro, Giacchetta, Zagaglia, Lodigiani, Rossetti, Tunnera, Saracini, Gatti e Vergani. Allo staff tecnico, composto dal tecnico Ceccarelli e dagli assistenti Sardella, Formica e Angeloni il compito di plasmare il gruppo, a cominciare dalla preparazione atletica che partirà il 16 agosto: «Daremo il massimo per il raggiungimento degli obiettivi – carica mister Stefano Ceccarelli – Siamo tutti consci del fatto che non sarà facile e già da quest’estate lavoreremo duramente. Il periodo di preparazione durerà circa un mese e saranno previste sei amichevoli».