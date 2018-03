Prima Categoria, Monserra - Anconitana: segui LA DIRETTA della gara

Minuto 92 - L'arbitro fischia ala fine della partita. L'Anconitana vince a Moie 4 a 0.

Minuto 90 - Espulso Manieri (numero 2) del Monserra, ammonito per la seconda volta dopo un fallo su un avversario.

Minuto 87 - Cambio Anconitana. Entra Fabrizi (numero 16) per Marengo (numero 8).

Minuto 85 - Cambio Anconitana. Esce Mastronunzio ed entra Fernandes Cardoso

Minuto 80 - Cambio Anconitana. Esce Mandorino ed entra Massei. Cambio anche per il Monserra: entra Santini ed esce Paradisi.

Minuto 71 - GOL ANCONITANA. Altro contropiede questa volta è Mastronunzio ad approfittare di una difesa sguarnita e, come Apetzeguia poco prima, tira dritto verso Priori, driblato dall'anconetano che insacca a porta vuota. E' 4 a 0 per i dorici.

Minuto 62 - Cambio per il Monserra che fa uscire il numero 1 per il secondo portiere Priori.

Minuto 61 - GOL ANCONITANA. Contropiede micidiale dell'Anconitana dopo il calcio d'angolo a favore del Monserra, palla a centrocampo sui piedi di Apetzeguia che si invola da solo verso la porta avversaria e davanti al portiere non sbaglia. Destro sul palo più lontano e pallone in rete.

Minuto 57 - Doppio cambio per il Monserra: entrano Mariani al posto di Bittoni e Crescini al posto di Brega.

Minuto 53 - Su calcio d'angolo per l'Anconitana, bel colpo di testa di Apetzeguia che in torsione indirizza la sfera quasi all'angolo a sinistra del portiere monsanese , che però si allunga e dice no. Gran nella parata di Buriani che tiene ancora viva la speranza di recuperare la partita per i suoi.

Minuto 51 - Ammonito Pucci (Anconitana) per un fallo a centrocampo, dove ha preso per la maglia un avversario che se ne stava andando. Fallo davvero ingenuo, oltre che inutile e giusto il cartellino giallo del direttore di gara.

Minuto 48 - Punizione direttamente in porta, ma il tiro è centrale è blocca facile Lelli.

Minuto 48 - Ammonito Marengo per un fallo sulla trequarti

Minuto 46 - Sono le 17 quando l'arbitro fischia l'inzio del secondo tempo.

Inizio secondo tempo

Minuto 45 - Nessun recupero, finisce il primo tempo con l'Anconitana in vantaggio per 2 reti a 0.

Minuto 43 - Squillo di tromba dei padroni di casa che, con un doppio scambio Bittoni e Brega, arrivano ad impensierire il numero 1 dell'Anconitana ma senza concretizzare. Buono spunto degli attaccanti del Monserra.

Minuto 36 - Altra ammonizione, questa volta per Manieri (Monserra) per un fallo su un giocatore dell'Anconitana.

Minuto 35 - Ammonito il numero 8 Paradisi del Monserra per un gomito alto durante un contrasto a centrocampo. Forse giallo eccessivo.

Minuto 31 - GOL ANCONITANA. Apetzeguia scende sulla fascia sinistra poi dolce palla in mezzo per il colpo di testa di Mastronunzio. Palla alla sinistra di Buriani che prova a buttarsi ma è in ritardo. Monserra 0 - Anconitana 2.

Minuto 24 - A centrocampo fa quello che vuole Colombaretti che salta un uomo e se ne porta appresso altri 3, arriva davanti all'area avversaria, appoggia a sinistra per Apetzeguia, pallonetto per la sforbiciata di Pucci. Palla fuori ma bella azione dei dorici.

Minuto 21 - Nessuna conseguenza per il difensore anconetano e si riprende a giocare.

Minuto 21- Scontro duro a centrocampo e resta a terra Brasili.

Minuto 16 - Un errore tra i difensori del Monserra apre la strada ad Apetzeguia che però non colpisce bene la palla e recuperano i bianchi.

Minuto 6 - GOL ANCONITANA. Mandorino trasforma e Anconitana in vantaggio 1 a 0 sulla squadra di casa.

Minuto 6 - L'arbitro fischia il rigore per i biancorossi, dopo azione confusa dove un difensore avrebbe fatto fallo su Pucci.

Minuto1 - Sono le 16 e puntualmente l'arbitro fischia l'inizio della partita.

Monserra (4-2-31-): Buriani, Manieri, Lucarini, Panbianchi, Puerini, Bittoni, Michelangeletti, Paradisi, Brega, Ambrosi, Piccolini. A disp: Priori, Ferrero, Santini, Gervasi, Mariani, Brescini, Sdruccioli. Allenatore: Moretti

Anconitana (4-3-3): Lori, Polenta, Brasili, Rossi, Colombaretti, Strano, Marengo, Mandorino, Mastronunzio, Pucci, Apetzeguia. A disp: Ruspantini, Bartoloni, Della Spoletina, Massei, Fabrizi, Fernandes Cardoso, Cesaroni. Allenatore: Lelli