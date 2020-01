Eccellenza, Anconitana-Urbania Calcio 2-0: segui LA DIRETTA del match

Minuto 42- RADDOPPIO ANCONITANA!!! Ambrosini scatta sul filo del fuorigioco ed incrocia perfettamente di destro. Secondo tiro nello specchio della porta per i dorici e secondo goal!

Minuto 40 - Bella la reazione degli ospiti che in un paio di occasioni si sono resi subito pericolosi. Per ora però nessun rischio concreto per la porta difesa da Battistini.

Minuto 31 - GOAL ANCONITANA!! Magnanelli esplode un missile dai 30 metri che si infila all'incrocio dei pali! Rete strepitosa e Anconitana in vantaggio!

Minuto 30 - La partita fatica a prendere ritmo. Per ora, tolta la conclusione di Rossi, nessuna occasione da rete per le due formazioni.

Minuto 20 - OCCASIONE URBANIA!! Alessandro Rossi ci prova dai 20 metri con la palla che lambisce il palo alla sinistra di Battistini.

Minuto 15 - Lenta la manovra dell'Anconitana, che fatica contro l'attenta fase difensiva degli ospiti.

Minuto 10 - Ci prova Bartolini dal limite. Palla di poco fuori.

Minuto 6 - Anconitana in campo con il 4-3-3. Pierdomenico parte dalla panchina per un attacco influenzale. Dorici che per ora gestiscono la palla nel tentativo di studiare l'avversario.

Minuto 1 - PARTITI

Formazioni ufficiali ANCONITANA-URBANIA CALCIO

Anconitana: Battistini, Terranova, Bartolini, Magnanelli, Micucci, Trombetta, Fiore, Basualdo, Liccardi, Mansour, Ambrosini.

A disp: Montuoso, Pierdomenico, Baciu, Ghanam, Zagaglia, Giambuzzi, De Sagastizabal, Mercurio, Marzioni.

Allenatore: Umberto Marino

Urbania Calcio: Stafoggia, M. Rossi, Labate, Renghi, Temellini, Bicchiarelli, A. Rossi, Fraternali, Bozzi, Patrignani.

A disp: Pagliardini, Calabresi, Susini, Lucciarini, Giovannelli, Cantucci, Catani, De Bartoli, Sebastianelli.

Allenatore: Simone Pazzaglia.