L'Anconitana ha deciso, Ciampelli non è più il suo allenatore: ora è ufficiale

L’ US Anconitana ha ufficializzato pochi minuti fa l’esonero di Davide Ciampelli dall’incarico di allenatore.

«A Mister Ciampelli - si legge in una nota - vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta con impegno, serietà e correttezza professionale, nonché per la passione e la dedizione dimostrata ogni giorno in questi mesi. La Società augura al tecnico e al suo staff il più sentito in bocca al lupo e le migliori fortune per il prosieguo della carriera». Ciampelli paga le opache prestazioni in questo inizio di campionato e la brutta sconfitta maturata ieri pomeriggio sul campo del Valdichienti.