L'Aquila Calcio sceglie David Miani, ora è ufficiale: l'ex Ancona 1905 è il nuovo Amministratore

Dopo le voci che erano iniziate a circolare nelle ultime ore, oggi è arrivata anche l'ufficialità. David Miani è il nuovo Amministratore unico dell'Aquila Calcio 1927. Riparte quindi dall'abruzzo l'avventura dell'ex Amministratore delegato dell'Ancona 1905, dopo le vicissitudini dello scorso anno con la mancata iscrizione al campionato nazionale della società biancorossa Questa la nota integrale dell'Aquila Calcio:

«La società, nell’assemblea dei soci, ha nominato come Amministratore Unico del club il Sig. David Miani. La proprietà era rappresentata con l’88% delle quote nell’assemblea che ha visto come presidente il Sig. Giulio Dionisi e come segretario l’Avv. Guido Alfonsi. In apertura dei lavori l’assemblea ha accettato le dimissioni dei componenti del vecchio Cda vale a dire Corrado Del Giudice, Giulio Dionisi e Pietro Rotilio. I punti all’ordine del giorno erano infatti l’accettazione delle dimissioni del vecchio Cda e la nomina del nuovo AU. Nel corso della riunione non sono state decise altre nomine. Come la società si era impegnata a fare e’ stato pagato il terzo rimborso e a breve verrà saldato il quarto. Nei giorni scorsi, inoltre, i dirigenti hanno avuto un proficuo incontro con l’assessore allo Sport Alessandro Piccinini che si e’ dimostrato sensibile nei confronti delle problematiche esistenti. Ci sarà un piano di rientro concordato con l’amministrazione per sanare la situazione debitoria relativa agli appartamenti del progetto case e all’affitto dell’impianto sportivo.

La società a breve riconsegnerà al Comune sei dei quattordici alloggi attualmente in uso».