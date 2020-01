Il Cus basket femminile travolge Perugia, per le anconetane secondo posto blindato

Nel campionato umbro marchigiano di serie C il Cus Ancona batte in casa per 62 a 34 il Perugia e blinda il secondo posto in classifica alle spalle del Porto San Giorgio. Gara che di fatto si è decisa nel primo tempo con il Cus Ancona che è sceso in campo con un quintetto davvero inedito dove ha trovato posto Michela Moscoloni che a confermato i progressi fatti.

A dettare i tempi Chiara Cerri valore aggiunto di questo Cus che è andato al riposo sul parziale di 31 a 17. Alla ripresa delle ostilità la formazione guidata da Gaspari ha continuato a menare le danze con il tecnico che ha fatto ruotare l'intera rosa. Terzo quarto che si apre con un canestro della neo entrata Giulia Saccone con il Cus che piazza un parziale di 20 a 8. Nel quarto tempo la formazione dorica gestisce il risultato con Serena Mercanti che mette a segno 5 degli 11 punti realizzati dal Cus. Per la formazione di Gaspari una vittoria di fondamentale importanza che tiene il Cus Ancona sulla scia del Porto San Giorgio che attualmente si trova in testa alla classifica. Finisce con il pubblico di casa che riserva un applauso alle cussine ma anche alle ragazze del Perugia che nonostante il divario tecnico si sono battute con grande impegno dal primo all'ultimo minuto di gioco. Cus Ancona che tornerà in campo sabato prossimo in quel di Spoleto. Trasferta quella in terra umbra particolarmente delicata per il Cus chiamato a difendere il secondo posto nel tentativo poi di accorciare sul Porto San Giorgio.