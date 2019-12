Il Cus Ancona cede in casa al Basket Porto San Giorgio

ANCONA - Nulla da fare per il Cus Ancona basket femminile che in casa cede 44 a 51 alla capolista Porto San Giorgio. Gara quella in questione che si è giocata all'impianto dei Salesiani con la formazione ospite che ha dimostrato di avere almeno per il momento qualcosa in più rispetto al Cus Ancona che rimane al secondo posto in classifica. L'unico rammarico per le ragazze di Cristiano Gaspari quello di aver avuto in alcuni tratti della gara un atteggiamento troppo remissivo che ha dato modo al Porto San Giorgio di vincere la gara. Un particolare che di certo non è sfuggito al tecnico che troverà tempo e modo per migliorare questo aspetto.

Primo quarto all'insegna della formazione ospite che se lo aggiudica sul parziale di 20 a 9. Cus Ancona che prova a tornare in partita ma le distanze a metà tempo restano immutate con il Porto San Giorgio che va al riposo avanti per 32 a 19. Alla ripresa delle ostilità le ragazze di Cristiano Gaspari riescono a portarsi a 7 punti dalla capolista ma il terzo quarto vede ancora Porto San Giorgio avanti di 10 punti con il tabellone che indica 37 a 47 per la formazione ospite. Ultimi 10 minuti di gioco non regalano particolari emozioni. La capolista controlla senza tanti patemi d'animo mentre il Cus Ancona tenta l'impresa ma le benzina nelle gambe delle giocatrici inizia a scarseggiare. Si segna poco quanto basta al Porto San Giorgio per fissare il risultato sul definitivo 44 a 51. Cus Ancona che tornera in campo sabato 11 gennaio sul campo dell'Umbertide.