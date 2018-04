Cus Ancona, il primo atto dei playoff termina in parità

Termina 3-3 la gara d’andata del primo turno dei playoff di Serie B tra Cus Ancona e Buldog Lucrezia. Davanti ad un PalaCus pieno come nei giorni migliori, i ragazzi di Fabio Carletti impattano con una delle formazioni più forti della categoria rimanendo in piena corsa per il passaggio del turno.

Servirà però un blitz esterno all’Omar Sivori di Cartoceto sabato prossimo, perché in caso di nuovo pareggio in virtù della miglior classifica nella regular season saranno i cagnacci a passare il turno. Partita bella e vibrante sin dalle prime battute. Ospiti subito in vantaggio dopo due minuti con Mide che soffia palla a capitan Junior, resiste al ritorno del Carioca e con una precisa conclusione supera Vittori in uscita. Neanche il tempo di assestarsi che, al decimo, arriva anche il secondo schiaffone degli ospiti. Altro errore in transizione per i dorici, con Pires abile a sfruttare al meglio la situazione creata per lo 0-2. Sul doppio vantaggio, paradossalmente, il Lucrezia cala e inizia ad arretrare il baricentro. Gallozzi è abile a conquistarsi il sesto fallo e De Sousa, sul conseguente tiro libero, riapre il match al diciassettesimo. E’ la rete che scuote gli anconetani, che trovano subito il pareggio due minuti dopo con Bartolucci con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul 2-2. Nella ripresa il Cus Ancona continua a spingere, e gli attacchi producono effetti positivi al decimo quando De Sousa, meravigliosamente imbeccato da Fioretti, completa la rimonta siglando il 3-2. Renzoni non ci sta e chiede di più ai suoi. Le sue preghiere vengono esaudite dal solito Pires, autore del 3-3 conclusivo. Prima della fine c’è spazio per un paio di interventi degni di nota da parte sia di Corvatta che di Vittori a mantenere intatto il risultato.