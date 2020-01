Cus Ancona pallamano maschile, vittoria nel derby contro Falconara

Nel campionato di serie B di pallamano maschile il Cus Ancona passa per 32 a 21 sul campo del Falconara. Un derby corretto che ha visto in panchina per la formazione anconetana il duo Moreno Solustri e Francesco Faccani a causa dell'assenza per motivi personale di Andrea Guidotti. Coppia di allenatori che comunque sia fanno parte e da tempo dello staff tecnico del Cus Ancona.

Partita quella giocata a Falconara che di fatto si è decisa nel primo tempo con il Cus Ancona che è andato al riposo sul parziale di 16 a 10. Alla ripresa delle ostilità i dorici hanno trovato il modo di allungare quanto è bastato per portare a casa la vittoria che consente al Cus Ancona di rimanere in testa alla classifica. A commentare il successo contro il Falconara il tecnico Francesco Faccani: < Abbiamo iniziato la partita con un ritmo piuttosto blando cosa questa che ha dato modo al Falconara di restare sulla nostra scia. Nel momento in cui i ritmi sono saliti la squadra è riuscita a staccare nel punteggio i padroni di casa anche nel secondo tempo quando il divario si è fatto piuttosto evidente. Fatta eccezione per i primi minuti di gioco ma la cosa ci puo stare alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, sono soddisfatto della prova offerta dai ragazzi in modo particolare dai tanti giovani che abbiamo in rosa >. Cus Ancona che tornerà in campo sabato prossimo per affrontare il Cingoli. Gara che si disputerà al Palacus di Posatora visti i lavori di ristrutturazione al Palaveneto.