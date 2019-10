Pallamano, buon debutto per il Cus Ancona: vittoria in casa contro il Città Sant'Angelo

Inizia nel migliore dei modi il cammino nel campionato nazionale di serie b per il Cus Ancona che in casa supera per 28 a 17 il Città Sant'Angelo Pescara. Privo di Kattani e con Bastari che di fatto non è sceso in campo il Cus Ancona ha meritato la vittoria con il pubblico del Palaveneto che a fine gara ha applaudito i ragazzi di mister Guidotti. Partita che è rimasta in equilbrio per i primi 8 minuti di gioco sul parziale di 3 pari poi Ancona ha messo la freccia ed ha salutato il malcapitato Città Sant'Angelo: 9 a 4 dopo 20 minuti con le squadre che sono andate al riposo con i dorici avanti per 14 a 8. Nel secondo tempo il copione non è cambiato con il Cus che dopo 10 minuti era in vantaggio per 19 a 10. Gara di fatto in mano alla formazione biancorossa con il tecnico Andrea Guidotti che giustimante ha fatto ruotare l'intera rosa fino al definitivo 28 a 17.

«Abbiamo disputato una buona partita e non è mai semplice alla prima giornata di campionato – commenta lo stesso Andrea Guidotti -. La gara è sempre stata gestita dal Cus Ancona l'unica cosa che dobbiamo migliorare è la fase difensiva per il resto mi ritengo soddisfatto». Nota negativa della serata l'uscita dal campo di Francesco Cardile per un problema muscolare. La speranza è quella che non sia nulla di grave ma solo un affaticamento muscolare per un giocatore di fondamentale importanza per il Cus Ancona.