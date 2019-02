Calcio a 5, il Cus Ancona perde in Molise e scivola al 5° posto

Nulla da fare per il Cus Ancona calcio a 5 che perde per 3 a 2 sul campo del Cus Molise. Partita quella giocata a Campobasso valevole per la quattordicesima giornata terza di ritorno nel campionato nazionale di serie B calcio a 5.

Una gara stregata come racconta il tecnico Francesco Battistini: «I primi minuti di gioco sono stati terrificanti, con la testa eravamo altrove cosa questa che non è sfuggita ai nostri avversari che sono riusciti a segnare tre reti nei primi 5 minuti della partita. Nel momento più critico della partita i ragazzi non si sono persi d'animo e prima dell'intervallo la gara l'abbiamo riaperta sul risultato di 3 a 2. Nel secondo tempo in tutti i modi abbiamo cercato il gol del pareggio che purtroppo non è arrivato nonostante le tante occasioni avute. Sconfitta a parte i risultati provenienti dagli altri campi di certo non sono stati positivi per la sua squadra in ottica playoff: «Ho sempre detto che questo è un campionato particolarmente equilibrato, avevamo qualche punto di vantaggio putrtoppo ce lo siamo perso per strada. Dobbiamo vivere alla giornata cercando di fare più punti possibili a cominciare dalla prossima gara di campionato che ci vedrà affrontare in casa il Real Dem formazione di Montesilvano».

Per quello che riguarda i risultati di questa giornata di certo non esaltanti per il Cus Ancona, il Chieti è andato a vincere sul campo del Corinaldo, il Gubbio in casa ha battuto la capolista Lucrezia colpi esterni per l'Eta Beta Fano sul campo del Real Dem mentre il Faventia come da pronostico è passato per 11 a 2 in quel di Perugia. La classifica al momento vede il Lucrezia al comando con 31 punti, Chieti 29, Cus Molise 25 Faventia Faenza 24 mentre a quota 22 oltre al Cus Ancona c'è il Gubbio e l'Eta Beta Fano. Cus Ancona che tornerà in campo sabato prossimo contro il Real Dem Montesilvano.