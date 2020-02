Cus Ancona, trasferta amara in Umbria: Pego e i gemelli non bastano

Lo scontro diretto sorride al Gubbio che in casa supera per 4 a 3 il Cus Ancona e rimane sulla scia del Prato che espugna il campo della Lastrigiana. A cinque giornate dal termine della stagione regolare nel campionato nazionale di serie B in testa come detto il Prato con 44 punti, Gubbio 42 Cus Ancona 39.

Una sconfitta pesante per il Cus Ancona, tesi condivisa anche dal tecnico Francesco Battistini: «Abbiamo disputato un buon primo tempo l’unica pecca aver effettuato poche conclusioni verso la porta avversaria con il Gubbio che è andato al riposo in vantaggio di due reti. Ad inizio secondo tempo abbiamo preso il terzo gol poi la squadra è venuta fuori alla distanza, siamo riusciti a portarci sul 3 a 2 e nel momento di massimo sforzo il Gubbio ha segnato il quarto gol. Nelle battute finali ci siamo rifatti sotto ma non c’era più tempo per rimettere le cose a posto». Per la cronaca i gol del Cus Ancona sono stati messi a segno dai gemelli Alessandro e Federico Benigni in rete anche Pego. Una cosa è certa, con questa sconfitta il Cus Ancona scivola a 5 punti dalla vetta: «Per come sta marciando il Prato – ammette lo stesso Francesco Battistini – non penso che vada a perdere punti per strada anche se tutto è ancora possibile. Determinante sarà lo scontro diretto in casa contro il Gubbio. Noi in queste cinque giornate che mancano alla fine del campionato dobbiamo dare il massimo per raggiungere la miglior posizione possibile in ottica playoff» A proposito di playoff ,lo scorso anno chi vinceva questi spareggi in ogni singolo girone saliva direttamente in serie A2 quest’anno invece le cose sono cambiate: «Arrivare in serie A2 con i playoff in questa stagione è piuttosto complicato per il semplice fatto che le vincenti degli otto gironi a livello nazionale daranno vita ai quarti di finale, semifinale e finalissima in poche parole una sorta di campionato aggiuntivo».