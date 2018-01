Futsal, il Cus Ancona sogna le Final Eight di Coppa Italia

C’è grande gioia in casa Cus Ancona per il passaggio del turno in Coppa Italia di Serie B. Con la vittoria di oggi ai danni del Gadtch Perugia, maturata con il punteggio di 3-2, i dorici si sono regalati la finale del proprio girone. Avversario sarà il Futsal Cobà, che nella propria semifinale ha superato con un largo 11-4 la Torresavio Cesena. In palio, oltre alla gloria, un ticket per le ambite Final Eight di Serie B che potrebbero aprire scenari incredibili in questa seconda parte di stagione.

Un successo, quello con gli umbri, arrivato solo nel finale e al termine di una partita equilibratissima tra le contendenti. Partono meglio i padroni di casa che dopo nove minuti sbloccano il punteggio con Marco Belloni. I grifoni rimangono calmi, macinano il proprio gioco e spesso si rendono pericolosi dalle parti di Vittori. Gli sforzi vengono premiati poco prima dell’intervallo quando Mazzoli manda le squadre al riposo sul 1-1. Nella ripresa non mancano i colpi di scena. Ad andare avanti è proprio il Perugia con una rete di Reitano, a testimonianza della splendida gara giocata dagli ospiti. Mister Carletti cerca di spronare i suoi, di tirare fuori una reazione d’orgoglio che fortunatamente arriva. Prima Andrè De Sousa trova il guizzo del 2-2 poi, ad un minuto dalla conclusione, capitan Junior si inventa il goal del 3-2 facendo esplodere tutto il PalaCus. E’ l’episodio che spedisce gli anconetani al big match con il Futsal Cobà, permettendogli di sognare il paradiso delle Final Eight di Coppa.