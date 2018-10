Futsal, il Cus Ancona saluta la Coppa Italia di Serie B

ASCOLI PICENO- Dopo la Coppa della Divisione il Cus Ancona abbandona anche la Coppa Italia di Serie B in virtù del pareggio sul campo della Futsal ASKL. Ad Ascoli Piceno, nel catino della Palestra di Monticelli, termina 2-2 la seconda giornata del mini triangolare di qualificazione che estromette i dorici già sconfitti nel primo match con il Real Dem. Mister Battistini, per l’occasione, sceglie di utilizzare solo quattro big (Belloni, Fioretti, Carnevali e Bartolucci) affidandosi a tanti giovani, alcuni all’esordio assoluto. La gara è molto bloccata nella prima frazione, più vibrante nella ripresa dove i dorici passano anche in vantaggio con Belloni, capitano di giornata per via della squalifica di Junior. Il pari dei padroni di casa porta la firma di Galanti preludio al 2-1 che invece viene realizzato da Matteo Bottolini. Una sconfitta sarebbe troppo pesante per quanto prodotto dal Cus Ancona che trova meritatamente il 2-2 conclusivo grazie alla solita folata di Fioretti. I biancoverdi abbandonano la competizione mentre gli ascolani di Andrea Fusco possono ancora sperare nel passaggio del turno nella terza gara.



Sala Stampa



Enzo Martin: “Siamo stati un po’ sfortunati a mio parere ma credo che abbiamo prodotto un buon gioco, disputando un’ottima partita. Stiamo lavorando moltissimo fisicamente e i carichi si fanno sentire. Potevamo andare in vantaggio diverse volte ma dal campo non è stata una gara facile, anche per merito degli avversari. Da domani lavoreremo per preparare l’esordio in campionato dove cercheremo subito un risultato positivo“



FUTSAL ASKL – CUS ANCONA 2-2



FUTSAL ASKL: Traini, Capolongo, Di Girolamo, Angelini, Chitarrini, Galanti, Mindoli, Sestili, Stipa, Bottolini, Di Lorenzo All. Fusco



CUS ANCONA: De Luca, Cancrini, Bartolucci, Filippini, Fioretti, Benigni F., Martin, Carnevali, Belloni, Benigni A., Paccamiccio, Camporeale All. Battistini



Arbitri: Ribaudo e Lamorgese di Roma 2

Reti: 25′ Belloni, 28′ Galanti, 32′ Bottolini 37′ Fioretti