Coppa Italia, il Cus Ancona calcio a 5 passa sul campo del Faenza

Vincere aiuta a vincere. Ne sa qualcosa il Cus Ancona che ieri sabato 11 gennaio è andato ad espugnare per 4 a 3 il campo del Faenza. Partita quella giocata al Palacattani valevole per il turno di Coppa Italia con la formazione di Francesco Battistini che è andata a segno con Pastoriza autore di una doppietta, Pego e Alessandro Benigni.

Una gara combattuta che di fatto si è decisa nel secondo tempo dopo che le squadre erano andate al riposo sul risultato di 2 a 2. Con questo successo il Cus Ancona avanza in Coppa Italia ma il vero obiettivo della società non puo che essere il campionato. Basta dare uno sguardo alla classifica per vedere che in testa con 27 punti assieme al Gubbio c'è il Cus Ancona. Formazione quella di Battistini che aveva iniziato questo campionato di serie B con due sconfitte a Prato e in casa contro il Grottaccia Cingoli. Dà li in poi i dorici hanno messo insieme 9 vittorie una di seguito all'altra raggiungendo la vetta della classifica. Sabato prossimo scatta il girone di ritorno con il Cus Ancona che in casa riceve la visita del Prato che al momento si trova al secondo posto in classifica con un punto in meno rispetto al Cus Ancona. Uno scontro diretto di fondamentale importanza per il Cus Ancona di certo non decisivo per il campionato con il Gubbio che sempre in casa riceverà la visita della Mattagnanese