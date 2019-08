Cus Ancona basket femminile, 4 acquisti per una rosa sempre più competitiva

Hanno lavorato sotto traccia ma alla fine sono quattro le pedine che la dirigenza del Cus Ancona basket femminile è riuscito a portare a casa. Oltre a Chiara Cerri e Michela Marcelletti il Cus Ancona ha infatti raggiunto l'accordo con Michela Moscoloni, Ilaria Galli, Sofia Moscoloni e Michela Marchionne. Pedine di assoluto valore che andranno ad arricchire la rosa a disposizione del tecnico Cristiano Gaspari. Per Michela Moscoloni guardia classe 1995 si tratta di un gradito ritorno per il semplice fatto che questa giocatrice due anni fa ha gia indossato la casacca del Cus Ancona nel campionato di serie C umbro marchigiano. Ilaria Galli classe 1998 di professione ala lo scorso anno ha giocato con il Basket Girls e contro il Cus in occasione delle gare di campionato si è sempre messa in mostra per le sue indubbie qualità sotto canestro.

Sofia Moscoloni invece è la sorella minore di Michela anche lei lo scorso anno al Basket Girl. Dotata di una grande prestanza fisica abbinata ad una buona tecnica questa ala troverà il modo di rendersi utile alla causa del Cus Ancona. Sempre dal Basket Girls proviene Michela Marchionni classe 2000 play di belle speranze che avrà modo di crescere nello spogliatoio del Cus Ancona. Portare tutte queste giocatrici sotto la bandiera del Cus Ancona è il risultato di una serie di trattative iniziate nel mese di Maggio e portate avanti dall'intero staff tecnico nel periodo estivo dove non sono mancate le difficoltà e i colpi di scena. Preparazione che inizierà lunedi 2 settembre con l'intera rosa che lavorerà agli ordini del preparatore atletico Nicolas Crucitti con il campionato che dovrebbe iniziare a metà ottobre.