Basket, Cus Ancona: Cristiano Gaspari verso la riconferma

ANCONA - Nel campionato di serie C umbro marchigiano di basket femminile il Cus Ancona è ad un passo dal riconfermare in panchina Cristiano Gaspari il tecnico arrivato quest’anno sulla panchina delle formazione cussina. Di ufficiale per il momento non c’è nulla ma il tecnico che la stesso club sono ad un passo dallo stringersi la mano e andare avanti in questa avventura. Una stagione quella sospesa dalla Federazione a causa della diffusione del Covid 19 senza dubbio positiva per il Cus Ancona che in occasione dell’ultima gara di campionato aveva battuto in casa il Porto San Giorgio primo in classifica portandosi a due punti proprio dalla formazione rivierasca riaprendo di fatto il campionato.

Una vittoria che avrebbe potuto far cambiare passo al Cus Ancona e invece quella con il Porto San Giorgio è stato l’ultimo impegno della stagione prima dello stop definitivo. Se il Cus Ancona e Cristiano Gaspari sono sul punti di stringersi nuovamente la mano le perplessità per quello che riguarda la prossima stagione di certo non mancano. Un futuro quanto mai incerto e nebuloso. Risposte alle tante perplessità che di certo non potranno arrivare in queste settimane a cominciare dalle prossime avversarie del Cus Ancona. Se negli ultimi due anni le cussine si sono confrontate con squadre marchigiane ed umbre il prossimo anno la formazione di Cristiano Gaspari potrebbe anche ritrovarsi ad affilare le armi contro squadre romagnole cosi come da resta definire l’inizio della prossima stagione e quali linee guida dovranno essere applicate per contrastare la diffusione del Covid 19. Come se non bastasse c’è la questione legata al numero delle società che potrebbero rinunciare al campionato proprio a causa delle difficoltà legate al Covid 19 con molti sponsor pronti a fare un passo indietro.