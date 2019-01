Arrampicata sportiva, il Cus Ancona con Marzioni si aggiudica il titolo regionale

Colpo grosso del Cus Ancona che si aggiudica in quel di Pesaro il titolo regionale di arrampicata sportiva. A salire sul gradino più alto del podio alla palestra One Way Up di Pesaro sede dell'evento Luca Marzioni 26 anni atleta di punta del Cus Ancona con il quale è tesserato dall'età di 12 anni: «Dedico questo successo a questa disciplina che ho avuto modo di scoprire grazie al Cus Ancona e a tutte quelle persone che hanno creduto in me e continuano a farlo. Non pensavo di vincere ma è anche vero che le gioie piu belle sono quelle meno attese che alla fine poi ti riempono il cuore di felicita e ti ripagano dei tanti sacrifici fatti in tutti questi anni».

Con il titolo regionale in tasca Luca Marzioni guarda avanti in vista dei prossimi impegni stagionali: «Mi auguro che questo titolo per il sottoscritto non sia un punto di arrivo ma un punto di partenza. A fine febbraio in Umbria ci sarà il campionato regionale speriamo di fare bene e conquistare un altro trofeo». Appuntamento quello in Umbria che vedrà la partecipazione di numerosi atleti del Cus Ancona in età compresa tra i 6 e i 20 anni molti dei quali sono allenati proprio da Luca Marzioni:

L'arrampicata sportiva è una disciplina in rapida espansione. Noi come Cus Ancona abbiamo tanti giovani che si allenano al nostro impianto e pronti a raggiungere traguardi importanti. Un gruppo di questi in modo particolare i bambini verranno con me in Umbria per gareggiare nelle varie categorie. Il successo ottenuto a Pesaro lo dedico anche a loro per l'impegno che ci metteno in allenamento».